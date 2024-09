Sécurité sportive: un atelier de travail organisé par la DGSN et Interpol à Marrakech

Pour préparer l’organisation des grandes manifestations sportives que le Maroc s’apprête à accueillir, un atelier de travail a été ouvert le 25 septembre à Marrakech sur le thème «La sécurité lors des grandes manifestations sportives».

Organisé par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en partenariat avec Interpol, rapporte Al Akhbar du vendredi 27 septembre, cet atelier a abordé plusieurs axes relatifs au sujet, notamment les normes de sécurité lors des matchs de football, les mécanismes d’échange et d’exploitation des données relatives à la sécurité des évènements sportifs ainsi que les techniques de coordination entre les représentants des appareils de sécurité.

Selon le directeur de l’appui opérationnel et de l’analyse à Interpol, Cyril Gout, «le Maroc est un pays très dynamique en la matière. Dans la perspective des grands évènements sportifs à venir, nous allons travailler ensemble à les sécuriser en mettant en place, à travers Interpol et le projet Stadia, des dynamiques de groupe entre les différents pays pour renforcer la sécurité et partager les meilleures pratiques».

Pour sa part, le préfet de police et directeur de la sécurité publique à la DGSN, Hail Zitouni, a déclaré: «Cet atelier nous a permis de collecter un certain nombre d’informations présentées par des experts et des représentants du projet Stadia. Nous avons également pu partager les bonnes pratiques propres à faire face aux menaces potentielles qui guettent les grands évènements sportifs». Et le préfet de conclure: «Pour ce faire, il faut renforcer les capacités des unités d’intervention dans le cadre de l’échange des données pendant le déroulement des grandes manifestations sportives».