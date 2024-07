DGSN: large mouvement de recrutement, avec près de 6.500 postes à pourvoir

C’est la «haute saison» pour les recrutements dans la fonction publique, et la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce la couleur avec l’organisation de concours pour le recrutement de quelque 6.500 personnes au titre des postes budgétaires qui lui sont alloués dans la loi des finances 2024.

Ainsi, le 20 octobre prochain, la DGSN organisera des concours, à Rabat et dans d’autres villes en cas de besoin, pour pourvoir 6.477 postes, se ventilant entre 90 commissaires, 400 officiers, 50 officiers de la paix, 2.500 inspecteurs de police et 3.437 gardiens de la paix. Et le 27 du même mois, un deuxième concours sera organisé pour recruter 46 commissaires principaux.

Selon une annonce officielle de la DGSN, et comme le stipulent les lois encadrant le recrutement dans la fonction publique, 25% des postes en jeu seront réservés aux anciens combattants, aux anciens militaires, aux anciens résistants ainsi qu’aux pupilles de la nation.

Pour en savoir plus sur les conditions de candidature, les épreuves écrites et orales, ainsi que les autres modalités de ces concours, la DGSN invite les personnes intéressées à s’informer sur le site dédié à l’adresse https://concours.dgsn.gov.ma.