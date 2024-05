Journées portes ouvertes de la DGSN à Agadir: un record de 2,12 millions de visiteurs

Dans un communiqué, la DGSN indique que cette édition a connu une affluence quotidienne record, dont le pic a été enregistré durant le week-end des 18 et 19 mai, avec plus de 1,4 million de visiteurs, composés essentiellement d’élèves de 845 écoles, outre les représentants de plus de 1.242 associations de la société civile et les correspondants de 170 médias nationaux et locaux.

Outre l’afflux massif des habitants d’Agadir, d’Inezgane, Aït Melloul et des villes avoisinantes de Taroudant, Tiznit, Tata, Essaouira et Tafraout, la DGSN a veillé à mettre à disposition une application permettant une visite virtuelle de tous les espaces de cette manifestation.

La DGSN a également mis en ligne l’application «JPO Police», téléchargeable sur les plateformes mobiles les plus utilisées, permettant de consulter le programme de l’événement, ainsi que les différentes activités et démonstrations prévues. La DGSN a aussi utilisé les réseaux sociaux pour assurer la transmission directe des différentes activités, drainant plus de 25 millions de vues, outre la mise à disposition des données nécessaires à la réalisation de 1.097 reportages par différents médias.

يشكر قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 2.120.000 زائر وزائرة الذين حلوا ضيوفا كراما على فضاء أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، ويتمنى أن تكون هذه التظاهرة قد استجابت لتطلعاتهم وانتظاراتهم من الأمن الوطني كمرفق عمومي مواطن. pic.twitter.com/0Rk4omd48q — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) May 21, 2024

Pour la tenue des JPO, des espaces d’exposition ont été mis en place sur une superficie de 58.000 m2, dont 10.000 m2 couverts, abritant 37 stands, dédiés notamment à la police scientifique et technique, aux unités d’intervention, aux usages de la technologie et des sciences dans le domaine de police, au recrutement, la formation et la gestion de la vie professionnelle et sociale de la police, aux documents d’identité et au contrôle des frontières, ainsi que d’autres métiers de la sûreté.

Des stands donnaient aussi un aperçu des applications informatiques et des systèmes d’intelligence artificielle développés par des experts de la DGSN pour améliorer le service de la sûreté.

Des stands ont également été installés en collaboration avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et l’Agence nationale de sécurité routière (NARSA), reflétant la profondeur du partenariat avec ces institutions nationales.

Un pavillon de divertissement d’une superficie de 750 m2 a été entièrement dédié aux enfants, accueillant des activités alliant jeu et apprentissage et utilisant des technologies de réalité virtuelle et interactive. Des espaces ouverts donnaient aussi à voir les démonstrations professionnelles effectuées par les cavaliers de la sûreté nationale, la brigade cynotechnique et les forces spéciales.

Cette 5ème édition des JPO a consacré le principe d’ouverture de la DGSN sur les différentes composantes de la société civile et les partenaires institutionnels et académiques, via la tenue d’une série de séminaires et de rencontres scientifiques sur des sujets d’actualité, tels que l’expérience de la complémentarité des efforts des forces publiques, des services de secours et de la société civile dans la gestion de la catastrophe du séisme d’Al Haouz, la mise en avant du modèle marocain dans la gestion des grands événements, les usages de l’intelligence artificielle dans les domaines de police, ainsi que l’utilisation de l’empreinte génétique et des preuves scientifiques dans les enquêtes.

Pour renforcer la dimension caritative de cette manifestation, la 5ème édition a prévu un espace pour le don de sang, dans le cadre du partenariat entre la DGSN et le Centre national de transfusion sanguine, indique le communiqué, ajoutant que 230 donneurs de sang parmi les policiers et les visiteurs ont participé à cette initiative.

La DGSN, à l’origine de l’organisation de ces Journées portes ouvertes en alternance dans des villes différentes du Royaume, mise sur le renforcement de la police de proximité et l’ouverture sociétale du service public de police, ainsi que sur l’adéquation des plans d’action sécuritaires avec les attentes des citoyens dans une démarche stratégique pour assurer la sûreté citoyenne.

La 5ème édition des JPO, qui coïncide avec la célébration du 68ème anniversaire de la création de la DGSN, s’est tenue sous le thème «La sûreté nationale: citoyenneté et solidarité».