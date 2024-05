En images, voici «Ghiath», le nouveau véhicule de patrouille intelligent de la DGSN

«Ghiath est un véhicule de patrouille intelligent, soumis actuellement à un test de six mois, en étroite collaboration avec les Émirats arabes unis», a affirmé Hicham Yassin, commissaire au sein de la direction de la police judiciaire, affiliée à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

«C’est une voiture 100% émiratie, conçue et développée grâce à un partenariat entre le constructeur W Motors et la police de Dubaï», a-t-il ajouté.

Fabriqué exclusivement pour la DGSN, la déclinaison marocaine de Ghiath est équipée de 13 caméras dont 11 à l’extérieur, capables de reconnaître des visages et de lire les plaques d’immatriculation, a noté la même source.

Le véhicule est également équipé d’un drone, disposant d’une caméra thermique, qui peut être utilisé dans certaines opérations où la sécurité des policiers doit être accrue.

Décrit comme «l’un des véhicules de sécurité les plus avancés au monde», le véhicule se démarque par son équipement en nouvelles technologies. Lors du Sommet mondial de la police 2024, tenu en mars dernier au World Trade Center de Dubaï, le constructeur W Motors avait dévoilé une nouvelle génération de ses véhicules Ghiath, équipée de projecteurs d’intervention frontaux, de caméras de toit infrarouges et de systèmes avancés de surveillance et d’assistance à la conduite.