DGSN: nouvelles nominations à des postes de responsabilité dans plusieurs villes

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé, ce mercredi 12 mars, une série de nominations à des postes de responsabilité au sein des services de sécurité répartis à travers plusieurs villes du royaume. Ces changements, validés par le directeur général, Abdellatif Hammouchi, ont pour objectif de dynamiser l’organisation des forces de sécurité et d’améliorer l’efficacité des services rendus à la population.

Les nouvelles nominations concernent un total de 21 postes clés, répartis dans les villes de Touissit-Boubker, El Jadida, Meknès, Salé, Agadir, Tan-Tan, Nador, Smara, El Aroui, Ahfir, Azilal, Errachidia, Ben Guerir, Zemamra, Kalaat Sraghna, Ouarzazate, Mrirt, Marrakech et Casablanca. Parmi les nominations les plus significatives figurent celles de chefs de la police judiciaire, ainsi que des responsables pour des missions spécifiques dans les aéroports et les services de renseignement.

Les changements incluent notamment la nomination d’un nouveau chef pour la zone de sécurité d’Azilal, en plus d’un chef adjoint pour la zone de sécurité d’Aïn Chock, à Casablanca, d’un chef du service régional d’information et de communication à Nador, et de deux chefs de commissions spéciales de l’aéroport Moulay Ali Cherif d’Errachidia et de l’aéroport d’Ouarzazate.

La liste comprend également la nomination d’un chef d’unité de la police judiciaire à El Kelâa des Sraghna, et celle de cinq chefs de district de police dans les villes de Salé, Tan-Tan, Es-semara, Benguerir et l’aéroport de Marrakech-Menara, ainsi que la nomination de quatre chefs d’unités affiliées aux services déconcentrés de renseignements publics dans les villes d’El Jadida, Meknès et Agadir.

Cette réorganisation touche aussi la police de la circulation, avec l’attribution de postes de responsabilité dans plusieurs villes, dont Mrirt, Zemmoura et Touissit-Boubker, ainsi que la police administrative, avec la nomination de nouveaux responsables pour les commissariats d’El Aroui, Ahfir et Azemmour.

Ces nouvelles nominations s’inscrivent dans une dynamique continue visant à améliorer la gestion de la sécurité publique en plaçant des cadres compétents à des postes stratégiques, et visent à renforcer la réactivité des services de police tout en assurant la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens, conclut un communiqué de la DGSN.