Nador: saisie de plus d’une tonne de résine de cannabis, six personnes interpellées

Les éléments du service régional de police judiciaire de Nador, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont réussi, dans l’après-midi de ce samedi 8 mars, à saisir une tonne et 27 kilogrammes de résine de cannabis et à arrêter six personnes, dont deux femmes, âgées de 35 et 54 ans, soupçonnées d’être impliquées dans un trafic international de drogue.

L’opération a été menée dans les villes d’Al Aroui, Selouane, Beni Ansar et Farkhana, où les suspects ont été interpellés en flagrant délit alors qu’ils préparaient une opération de transport international de drogue à bord de véhicules aménagés avec des compartiments secrets pour dissimuler les ballots de résine de cannabis.

#تهريب_المخدرات

الناظور…توقيف ستة أشخاص يشتبه تورطهم في التحضير لتنفيذ عملية للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات تتكون من طن و27 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وذلك في عملية أمنية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. pic.twitter.com/QgUfQT18R0 — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) March 8, 2025

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir une tonne et 27 kilogrammes de résine de cannabis, 7 véhicules, ainsi que des équipements et des matières premières destinés à l’emballage et au conditionnement de la substance illicite, en plus d’une somme d’argent suspectée de provenir de cette activité illégale.

Lire aussi : Berrechid: un accident de la circulation conduit à la saisie d’une demi-tonne de résine de cannabis

La vérification des antécédents des suspects dans la base de données de la Sûreté nationale a révélé que deux d’entre eux faisaient l’objet de mandats de recherche au niveau national, en raison de leur implication présumée dans des affaires similaires liées au trafic international de drogue.

Les suspects ont été placés en détention pour les besoins de l’enquête, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les autres ramifications possibles de cette activité criminelle et d’interpeller tous les éventuels complices impliqués dans ces actes illégaux.