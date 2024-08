Essaouira: incinération de plus de 10 tonnes de résine de cannabis

Plus de 10 tonnes de résine de cannabis, qui ont fait l’objet d’une saisie par la Gendarmerie royale près de la commune rurale d’Ounagha, à 25 kilomètres d’Essaouira, ont été incinérées le mercredi 28 août. L’opération s’est déroulée sous la supervision du Parquet général près du tribunal de première instance d’Essaouira, en présence des agents de la Douane et des représentants des autorités locales, de la Gendarmerie royale, du département de la Santé et de la Protection civile.

La cargaison de drogue, d’une valeur estimée à 100 millions de dirhams, a été découverte dans la remorque d’un camion, dissimulée dans 245 sacs, suite à un accident de la circulation survenu près d’Ounagha, a précisé Abdelbasset El Imami, ordonnateur liquidateur des douanes et impôts indirects au bureau d’Essaouira.

Une enquête judiciaire a été diligentée afin d’élucider les circonstances de cette affaire, d’identifier les acteurs impliqués et de démanteler les réseaux de trafic associés à cette opération.