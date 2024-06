Grand Casablanca. Plus de 3 tonnes de résine de cannabis saisies, 2 personnes interpellées

Un total de 3 tonnes et 382 kilogrammes de résine de cannabis a été saisi par la police de Casablanca.

En coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont saisi 3 tonnes et 382 kilogrammes de résine de cannabis. Cette opération s’est également soldée par l’interpellation de 2 personnes soupçonnées d’être liées à un réseau criminel actif dans le trafic international de drogues et de substances psychotropes.

Les deux suspects ont été arrêtés sur l’autoroute à Mohammedia, juste après leur arrivée à bord d’un véhicule utilitaire et d’une voiture légère. La fouille réalisée a permis de découvrir à l’intérieur de ces véhicules 93 ballots de résine de cannabis.

#مكافحة_التهريب_الدولي_للمخدرات

الدار البيضاء.. توقيف شخصين وإحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و382 كيلوغراما من مخدر الشيرا، في عملية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني pic.twitter.com/Y1Kh05WeGs — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) June 26, 2024

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les autres ramifications potentielles de cette activité criminelle, ainsi que d’arrêter les autres participants et complices dans la commission de ces actes criminels.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intensifs et continus déployés par les services de la Direction générale de la sécurité nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire national pour lutter contre le trafic international de drogues et de substances psychotropes.