Porté par Tanger Med, Tétouan Park continue son expansion

Le parc industriel de Tétouan continue d’affirmer son rôle central dans le développement économique du nord du Maroc.

Géré par Tanger Med Zones, ce site stratégique accueille cinq nouvelles entreprises issues de secteurs diversifiés, allant de l’optique à l’économie circulaire, indique le magazine Challenge.

Ces nouveaux projets, porteurs d’innovation, d’investissements et de création d’emplois, viennent consolider l’attractivité croissante de cette plateforme dédiée aux PME et PMI, écrit-on.

Développé sur une superficie de 156 hectares, Tétouan Park a été pensé pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises opérant dans l’industrie légère et manufacturière.

Grâce à une infrastructure moderne et à sa gestion proactive, le parc s’impose de plus en plus comme un levier de compétitivité régionale.

L’arrivée de ces nouveaux investisseurs confirme la pertinence de la vision portée par Tanger Med Zones, qui mise sur un écosystème industriel intégré, orienté vers l’innovation, la durabilité et l’excellence opérationnelle.

Parmi les nouvelles installations, écrit-on encore, Global Optique se distingue dans le secteur de la fabrication de produits verriers et optiques.

L’entreprise s’installe sur une surface de 815 m² avec un investissement de 8 millions de dirhams, prévoyant la création de 25 emplois. Cette implantation marque une montée en gamme du parc vers des industries à forte valeur ajoutée.

L’entreprise Arkea, quant à elle, mise sur le secteur du design et de la décoration extérieure. Avec un investissement équivalent de 8 millions de dirhams et une superficie de 853 m², elle générera 15 emplois, illustrant l’ouverture du parc à des activités alliant créativité et production.

Dans le domaine du recyclage, MLM Metal fait une entrée remarquée, affirme le magazine. Occupant un espace de 4.368 m², cette entreprise spécialisée dans la transformation de l’aluminium investit 20 millions de dirhams et prévoit la création de 35 postes. Un projet en phase avec les ambitions du Maroc en matière d’économie circulaire et de valorisation des déchets industriels.

Déjà présente sur le site, la société Miral Nord, active dans la fabrication mécanique, poursuit son expansion. Son extension de 1.332 m² mobilise un investissement de 6 millions de dirhams et devrait permettre la création de 10 emplois supplémentaires, témoignant de la confiance des industriels déjà installés.

Enfin, le secteur de la santé se taille une place à Tétouan Park avec l’arrivée de Morela Morocco, spécialisée dans la fabrication de prothèses médicales.

L’entreprise s’implante sur une surface de 3.193 m², pour un investissement de 7 millions de dirhams et la création de 25 emplois, signalant une diversification sectorielle prometteuse pour le parc.

Ces nouvelles implantations viennent conforter la position stratégique de Tétouan Park au sein de l’écosystème industriel marocain.

En attirant des entreprises issues de secteurs variés –optique, ameublement, métallurgie, mécanique ou encore médical– le parc illustre sa capacité à répondre aux enjeux économiques contemporains: diversification, innovation, emploi et durabilité.