Stratégie bas carbone: le Nord comme région pilote

Le Maroc renforce son engagement en faveur du climat avec des stratégies déterminantes. De la Stratégie nationale de développement durable Maroc 2035 au Plan climat national 2030, en passant par la Stratégie nationale bas carbone 2050 (SNBC), le Royaume trace une trajectoire ambitieuse pour un développement durable et respectueux de l’environnement.

Dans cette dynamique, l’Observatoire pour la protection de l’environnement et des monuments historiques de Tanger (OPEMH) accompagne la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (RTTA) pour en faire la première région marocaine à adopter une feuille de route «Net Zéro» d’ici 2050, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 26 mars.

Cette initiative s’aligne sur la SNBC et vise à intégrer des actions concrètes dans les programmes régionaux de développement. L’objectif est de territorialiser les engagements nationaux, impliquer activement les collectivités locales et renforcer les capacités des acteurs pour accélérer la transition énergétique vers les énergies renouvelables.

Inscrit dans l’étude sur la territorialisation de la SNBC, ce projet vise à adapter les objectifs nationaux aux réalités locales. La région RTTA, qui représente 10,5% du PIB national et s’inscrit dans un triangle économique contribuant à 60% du PIB du pays, est un pôle industriel et logistique majeur. Avec son climat diversifié et une économie axée sur l’industrie, l’énergie, le transport et l’agriculture, elle fait face à des défis environnementaux de taille.

Grâce à l’essor du port de Tanger-Med et au développement des activités industrielles, la croissance démographique et économique de la région impose une gestion climatique rigoureuse. Une planification efficace est essentielle pour concilier expansion économique et neutralité carbone.

Malgré des objectifs convergents en matière d’atténuation et d’adaptation, un décalage persiste entre la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) et le Plan Climat Territorial (PCT) de la RTTA. Une étude de l’OPEMH a révélé que cette divergence provient de scénarios de référence très contrastés, compromettant l’alignement des efforts régionaux et nationaux.

Un réalignement est donc urgent pour garantir une réduction efficace des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 et assurer une contribution cohérente aux engagements nationaux. L’étude menée par l’OPEMH vise à combler ces écarts en définissant une feuille de route régionale bas carbone adaptée aux spécificités locales. Elle repose sur l’analyse des écarts entre la SNBC et les politiques locales (PCT, schémas et programmes régionaux), l’identification des leviers prioritaires de décarbonation : énergie, transport, industrie, agriculture et forêts, ainsi que l’élaboration d’un plan opérationnel avec des indicateurs de suivi pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.