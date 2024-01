La décarbonation, enjeu majeur pour le développement durable au Maroc, estime Ryad Mezzour

Cette première édition du Forum international sur la mobilité durable, organisée par l’Institut H2O Hub, sous l’égide du ministère du Transport et de la Logistique, a vu l’intervention de deux autres départements, également en lien direct avec la décarbonation et la mobilité.

Il s’agit de Mohamed Abdeljalil, ministre du Transports et de la Logistique, et Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, qui ont développé chacun un exposé sur les enjeux de la mobilité durable et de la transition énergétique, dans la perspective des objectifs de développement durable (ODD) fixés par les recommandations de l’Organisation des Nations unies (ONU).

La décarbonation constitue un ensemble de mesures permettant à un secteur économique ou à une entité -État, entreprise- de réduire son empreinte carbone, c’est-à-dire principalement ses émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4), afin de limiter l’impact sur le climat. «La mobilité est responsable de 25% des émissions du carbone dans le monde. Le Maroc a des atouts pour contribuer à cette transition vers une mobilité durable», a déclaré Ryad Mezzour, soulignant le rôle de l’hydrogène vert dans cette transition, rappelant sur un autre volet que «la décarbonation de l’écosystème industriel national qui va permettre de promouvoir les exportations industrielles du pays».

Lors de ce forum, plusieurs tables rondes ont été animées par des spécialistes de la mobilité durable, dont des experts marocains et étrangers, ainsi que des représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

La décarbonartion devra, selon ces experts, toucher l’ensemble des secteurs du transport, qu’il soit routier, ferroviaire ou, à plus long terme, marin et aérien. Des exemples de la mobilité propre ont été cités, dont les deux roues et les voitures 100% électriques. Pour le cas du Maroc, les participants ont recommandé aux pouvoirs publics de promulguer de nouveaux textes de loi aptes à accompagner le développement durable.