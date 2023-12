Batteries pour VE: le géant chinois BTR investira plus de 4,9 milliards de dirhams pour son usine marocaine

L’écosystème marocain des gigafactories accueillera bientôt un nouveau géant mondial de l’industrie des batteries pour véhicules électriques. Il s’agit de BTR New Material Group, fondé en 2000 et filiale de China Baoan Group, spécialisé dans la conception de matériaux d’électrodes lithium-ion (Li-ion) et l’un des principaux fabricants mondiaux d’anodes de graphite.

Dans un article publié ce vendredi 29 décembre, le média chinois Yicai Global révèle que BTR a récemment annoncé un investissement de 496,6 millions de dollars (plus de 4,9 milliards de dirhams) pour la construction au Maroc de son usine de cathodes pour la fabrication de batteries lithium-ion.

Une production annuelle de 50.000 tonnes de cathodes

La future unité industrielle aura une capacité de production annuelle de 50.000 tonnes de cathodes. «BTR assurera l’investissement et la construction, tandis que l’exploitation sera confiée à une société qui sera créée au Maroc par Bnuo International Holding, une unité de BTR», précise la même source, citant le groupe chinois.

À en croire la publication, cet investissement entre dans le cadre de la nouvelle stratégie d’expansion à l’étranger adoptée en 2023 par de nombreux producteurs chinois de batteries lithium-ion, en réponse à la concurrence féroce dans ce secteur en Chine.

BTR, fournisseur de la marque Tesla et coté à la bourse de Pékin, se rajoute à la liste des géants chinois qui ont déjà annoncé d’importants investissements dans la production de matériaux destinés à la fabrication de batteries pour véhicules électriques au Maroc.

Un nouvel acteur chinois dans les gigafactories au Maroc

L’un des projets phares est le complexe industriel de fabrication de composants et de recyclage de batteries pour véhicules électriques qui sera construit, à Jorf Lasfar, par CNGR Advanced Material Company, un des leaders mondiaux dans la fabrication de composants de batteries pour véhicules électriques, et le fonds d’investissement Al Mada. D’un coût d’environ 20 milliards de dirhams, ce site, dont le lancement des travaux était prévu courant 2023, devrait produire ses premiers composants de batteries pour véhicules électriques à l’horizon 2025.

Le groupe Guangzhou Tinci Materials Technology, un des plus grands producteurs d’électrolytes et de produits chimiques d’électrolytes pour les batteries au lithium, avait aussi annoncé, le 28 juin dernier, un investissement de 2,8 milliards de dollars pour son usine marocaine qui desservira le marché local et le marché européen des véhicules électriques.

Un autre géant de l’Empire du milieu, Gotion High-Tech, prévoit également de construire, d’ici 2030, une usine d’une capacité de production annuelle d’environ 100 gigawatts par heure (GWh) de batteries pour véhicules électriques dans la commune de Bouknadel, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Le groupe a récemment signé un protocole d’accord avec le suédo-suisse ABB, un des leaders mondiaux dans les technologies d’électrification et d’automatisation, pour la construction de ses gigafactories, dont celle prévue dans le Royaume.