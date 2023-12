Batteries pour VE: Gotion High-Tech s’appuiera sur ABB pour la conception de ses gigafactories, dont celle prévue au Maroc

Le géant chinois Gotion High-Tech, l’un des dix plus grands fabricants de batteries pour véhicules électriques dans le monde, a récemment signé un protocole d’accord avec le groupe suédo-suisse ABB, pour la mise en place de ses usines dont la production est destinée aux marchés européens et américains.

En vertu de ce partenariat, ABB proposera un plan directeur combinant l’automatisation, l’électrification et les technologies numériques, à travers «une gamme d’équipements physiques, de solutions et d’actifs numériques pour l’automatisation adaptative des machines et des lignes, le transport et la manutention des matériaux, ainsi que la gestion des lignes et le matériel serveur et client pour aider à contrôler les flux de matériaux à l’intérieur de l’usine».

ABB indique que sa méthodologie d’optimisation des usines pour la fabrication de batteries permettrait d’augmenter le rendement des sites de production de Gotion, «grâce à un niveau plus élevé d’automatisation, d’optimisation et de contrôle des émissions». Son système d’électrification fournira également «des solutions de distribution d’énergie intégrées et modulaires, standardisées, évolutives et reproductibles».

Une usine de 65 milliards de dirhams prévue au Maroc

D’après Li Zhen, président directeur général de Gotion High-Tech, cette collaboration avec ABB aidera son groupe à répondre à la forte demande de véhicules électriques en Europe et aux États-Unis. «Les approches d’ABB ont fait leurs preuves et permettent d’accroître rapidement les opérations, tout en garantissant la prise en compte de la sécurité et de la responsabilité environnementale à chaque étape», a-t-il expliqué.

Lire aussi : Gigafactories de batteries électriques: Pourquoi la Chine augmente la charge au Maroc et comment le Royaume s’y prépare

Pour rappel, le Maroc accueillera l’une des gigafactories de Gotion High-Tech. Le groupe chinois, au sein duquel le constructeur Volkswagen détient une participation de 26,5% , avait signé le 31 mai dernier, avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), un mémorandum d’entente portant sur la construction, d’ici 2030, d’une usine de batteries pour véhicules électriques dans la commune de Bouknadel, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Fruit d’un investissement estimé à 65 milliards de dirhams, ce futur site disposera d’une capacité de production annuelle d’environ 100 gigawatts par heure (GWh) et permettra la création de 30.000 emplois sur 10 ans.