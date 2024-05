Développement durable: l’AMEE lance les plans régionaux d’efficacité énergétique et de décarbonation

Ces plans ambitieux visent à dresser un état des lieux précis de la consommation et des usages énergétiques dans chaque région, tout en identifiant les actions déjà entreprises en matière d’efficacité énergétique. Ils s’articulent également autour de l’évaluation du potentiel d’économie d’énergie et de réduction des émissions de CO2, avec pour objectif ultime l’élaboration de plans d’action régionaux concrets et adaptés.

D’après l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), l’initiative se déploie en plusieurs étapes stratégiques. Dans un premier temps, l’AMEE réalisera une analyse approfondie de la consommation énergétique à l’échelle régionale. Cette phase cruciale permet de comprendre les spécificités énergétiques de chaque territoire, mettant en lumière les secteurs les plus énergivores et les potentiels de réduction de la consommation. En parallèle, une évaluation minutieuse des actions d’efficacité énergétique déjà entreprises ou en cours de réalisation sera menée.

Favoriser une transition énergétique rapide et efficace

«Cette démarche permet de capitaliser sur les initiatives existantes et d’identifier les bonnes pratiques à généraliser. Sur la base de ces analyses, l’AMEE élabore ensuite des plans d’action régionaux sur mesure, avec une gouvernance dédiée. Ces plans détaillent les mesures spécifiques à mettre en œuvre, les acteurs impliqués, les budgets alloués, ainsi que les impacts énergétiques et environnementaux attendus. Ils proposent également un portefeuille de projets concrets à court terme, favorisant ainsi une transition énergétique rapide et efficace», indique l’agence.

Lire aussi : Efficacité énergétique: l’AMEE et Efficacity signent une convention de partenariat

Selon l’AMEE, un des aspects cruciaux de ces plans est la classification et la priorisation des mesures. En identifiant les secteurs prioritaires et les actions les plus impactantes, ces opérations favoriseront une allocation optimale des ressources et une maximisation des retombées en termes d’économie d’énergie et de réduction des émissions de CO2.

«Les résultats de ces plans sont attendus avec impatience, tant ils représentent un levier majeur pour la transition énergétique du Maroc. En favorisant une approche régionale intégrée, ils contribueront à la promotion d’un développement durable à l’échelle nationale, tout en renforçant la résilience énergétique des territoires», souligne-t-elle.

L’agence indique en outre que les plans régionaux d’efficacité énergétique et de décarbonation incarnent une démarche novatrice et ambitieuse pour répondre aux défis énergétiques du Maroc. Leur mise en œuvre promet de transformer profondément le paysage énergétique, en favorisant une utilisation plus efficiente des ressources et en ouvrant la voie à un avenir énergétique plus durable.