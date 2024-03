Efficacité énergétique: l’AMEE et Efficacity signent une convention de partenariat

Mohamed Benyahia, directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique (AMEE) et Michel Salem-Sermanet, directeur géneral de l’Institut français pour la transition énergétique et écologique des villes (Efficacity).

Sous le thème «Aménagement et Bâtiments durables: innovations, labélisation et financement», cet événement qui s’est tenu hier à Casablanca a réuni des acteurs clés du secteur venus discuter des défis et des opportunités liés à l’efficacité énergétique dans la construction durable en Afrique.

Les participants ont exploré des axes majeurs tels que la résilience stratégique, l’innovation en recherche et développement, le financement et l’importance de la coopération interafricaine dans la transition énergétique.

À cette occasion, l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), représentée par son DG Mohamed Benyahia, et l’Institut français pour la transition énergétique et écologique des villes (Efficacity), représentée par son DG, Michel Salem-Sermanet, ont signé un mémorandum de coopération pour le développement d’outils logiciels d’aide à la conception de projets d’aménagement décarbonés.

Lire aussi : Efficacité énergétique: l’ONEE et la Société d’ingénierie énergétique renforcent leur coopération

Cet événement témoigne de l’engagement continu du Maroc dans la lutte contre le changement climatique en favorisant des pratiques énergétiques durables.