AMEE: l’économie circulaire au cœur des 8èmes Rencontres africaines de l’efficacité énergétique

Organisé autour du thème «L’économie circulaire au service de l’efficacité énergétique pour une transition décarbonée», cet événement avait pour but de mettre en lumière les enjeux et les défis de l’économie circulaire et de l’efficacité énergétique, en présentant des expériences menées en Europe, en Amérique Latine, en Afrique et au Maroc.

Il s’agissait ainsi d’expliquer et de définir le cadre de l’économie circulaire et ses liens avec l’efficacité énergétique, de présenter des expériences à l’échelle continentale et internationale, de promouvoir l’économie circulaire et l’efficacité énergétique pour accélérer la transition énergétique, de découvrir les différents mécanismes de financement de la transition et de la décarbonation, et d’informer sur les lois et la réglementation en vigueur.

Lire aussi : AMEE: Casablanca accueille la septième édition des Rencontres africaines de l’efficacité énergétique

Une panoplie de sujets ont été abordés lors de cet événement, à savoir l’état des lieux et les perspectives de développement de l’économie circulaire en Afrique, les défis et les opportunités de l’économie circulaire, la politique de circularité des ressources dans le monde, le rôle de l’efficacité énergétique dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que les dispositifs réglementaires pour accélérer la transition énergétique et écologique.

L’AMEE a co-organisé cet événement dans le but de valoriser davantage l’efficacité énergétique comme clé pour renforcer l’économie circulaire, et de promouvoir la vulgarisation de l’information technique et scientifique relative à ce domaine au Maroc ainsi que la mise en relief de l’approche marocaine en matière d’économie circulaire.

L’AMEE souhaite également promouvoir la coopération Sud-Sud, confirmant ainsi son image et sa position d’institution modèle en matière de comportement énergétique durable auprès des pays africains voisins.