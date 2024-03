Trafic de drogue: la coopération maroco-espagnole fait tomber un important réseau

C’est un gros coup qui vient d’être asséné aux réseaux de trafic de drogue opérant entre les deux rives de la Méditerranée. Une étroite collaboration entre les services de la Guardia Civil espagnole et ceux de la Gendarmerie royale marocaine a permis de démanteler un réseau très actif dans le trafic de drogue entre les deux pays. Les membres de ce réseau avaient recours à des technologies avancées, et utilisaient des hélicoptères pour acheminer leurs cargaisons d’un pays à l’autre.

Ce lundi 25 mars 2024, Al Ahdath Al Maghribia revient sur cet important coup de filet, qui a eu lieu la semaine dernière. Selon le quotidien, l’opération, qui a pris pour nom «Torcal 469 Tornado», a abouti à l’arrestation de neuf personnes, accusées d’être des trafiquants de drogue qui acheminaient leurs cargaisons vers l’Espagne avec des hélicoptères.

Al Ahdath Al Maghribia ajoute que deux pilotes chevronnés, experts en vols de nuit et à basse altitude, font partie des personnes arrêtées.

D’après ce que révèle le quotidien sur cette affaire, les deux hélicoptères utilisés par ce réseau ont été saisis, de même qu’une quantité de 795 kilogrammes de haschisch.

Pour parvenir à ces résultats, les services espagnols et leurs homologues marocains ont dû faire preuve d’une grande patience. En effet, l’opération «Torcal 469 Tornado» avait été lancée mi-2023, après la mise sous filature de l’un des trafiquants appartenant à ce réseau qui vient d’être démantelé.

À cette période, les enquêteurs avaient découvert que le réseau était à la recherche de deux pilotes, qui devaient effectuer pour leur compte des vols entre le Maroc et l’Espagne.

Cet indice a orienté leur enquête vers la recherche d’avions ou d’hélicoptères qu’utilisaient les trafiquants dans leurs opérations. C’est ainsi que deux hélicoptères ont été découverts dans des fermes, à Séville et Cadix.

Cette enquête a également permis aux services de sécurité de retracer les mouvements de l’un des deux appareils, qui avait décollé depuis Cadix pour ce qui semblait, selon toute vraisemblance, être le début d’un convoiement de drogue, d’autant que l’hélicoptère volait à basse altitude et sans aucune lumière de signalement, afin de passer inaperçu.

Les services espagnols ont immédiatement averti leurs collègues marocains, s’étant aperçus que l’hélicoptère était entré dans l’espace aérien marocain pour y rester plusieurs minutes, avant qu’ils ne retrouvent sa trace quelques instants plus tard, au sud de l’Espagne.

Les enquêteurs ont attendu que l’appareil atterrisse dans une ferme à Cadix, ont interpellé ses passagers et saisi dans la foulée la cargaison qu’ils transportaient.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, au total, cinq personnes, dont le pilote, ont été arrêtées au cours de cette opération, et une trentaine de colis contenant du cannabis, pour un poids total de 795 kilogrammes, a été saisie.

Au moment même du déploiement de cette opération, un autre membre de ce réseau est mort dans un accident de la route, alors qu’il tentait de prendre la fuite.

La suite des recherches et des perquisitions menées ont permis d’interpeller quatre autres personnes et de saisir le second hélicoptère utilisé par ce réseau criminel.