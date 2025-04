Ce que la 5G va transformer au Maroc

Le Maroc s’apprête à franchir un tournant décisif vers l’ère du très haut débit mobile avec le lancement imminent de la 5G. Bien plus qu’une simple évolution des réseaux, cette technologie s’impose comme un véritable moteur de transformation économique et sociale. Son déploiement, étroitement lié à l’organisation de grands événements internationaux comme la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) et la Coupe du Monde 2030, reflète une volonté claire : faire du numérique un pilier du développement national, souligne le magazine Challenge.

Selon Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, les objectifs sont ambitieux : atteindre une couverture de 25% de la population d’ici 2026, puis 70% à l’horizon 2030, en priorisant les villes hôtes de la Coupe du Monde.

L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) s’apprête à lancer les appels d’offres pour l’attribution des licences 5G. Il s’agit d’une étape stratégique qui devrait amorcer une refonte en profondeur de l’écosystème numérique. Si l’accent sera mis sur les territoires accueillant les compétitions internationales, l’impact attendu dépasse largement le cadre de ces événements.

Comme l’a souligné la ministre devant le Parlement, la 5G est indispensable non seulement pour satisfaire les exigences techniques des diffuseurs internationaux, notamment la FIFA, mais surtout pour inscrire le Maroc dans une dynamique de connectivité de nouvelle génération.

Maroc Telecom, Inwi et Orange Maroc ont déjà mené à bien leurs phases de test. Ils n’attendent plus que le feu vert réglementaire pour lancer leurs réseaux. Cependant, une incertitude demeure : le coût des licences. Estimé à plusieurs milliards de dirhams, ce coût pourrait freiner les investissements si les conditions proposées ne sont pas jugées suffisamment attractives par les opérateurs.

Ces derniers reconnaissent toutefois le potentiel transformateur de la 5G, à condition que les modalités de déploiement permettent une rentabilité à moyen terme. Il sera également nécessaire d’adapter les infrastructures existantes et de garantir la compatibilité des terminaux, dans un contexte où de nombreux smartphones ne sont pas encore compatibles 5G.

Au-delà du mobile ultra-rapide, la 5G ouvrira la voie à de nouveaux usages à forte valeur ajoutée, notamment dans la télémédecine, l’industrie 4.0, l’agriculture connectée, les villes intelligentes, la réalité augmentée, le cloud computing et l’internet des objets. Des études internationales ont démontré qu’une augmentation de 10% de la pénétration du haut débit mobile peut entraîner une croissance du PIB pouvant atteindre 2,5%.