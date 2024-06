Casablanca: saisie de plus de 18 tonnes de résine de cannabis, cinq individus arrêtés

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la cargaison de drogue, d’un poids exact de 18 tonnes et 243 kilogrammes, était embarquée à bord d’un grand camion de transport international de marchandises. Elle devait être transportée à l’étranger par voie maritime à bord de trois embarcations pneumatiques rapides, qui se trouvaient également dans le même camion.

Les enquêteurs, qui ont interpellé cinq individus, ont également saisi des moteurs aquatiques, des pompes hydrauliques, des téléphones cellulaires satellitaires ainsi qu’une grande quantité de carburant.

Les prévenus ont été placés en détention pour les besoins de l’enquête, ordonnée et supervisée par le parquet compétent pour faire la lumière sur cette affaire, mettre la main sur d’autres éventuels complices et enquêter sur les possibles ramifications de ce réseau aux niveaux national et international.

Les embarcations pneumatiques saisies lundi 3 juin à Sidi Rahhal.