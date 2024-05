Guelmim: mise en échec d’une tentative de trafic de plus d’une tonne et demie de chira

Les éléments de police ont procédé à l’interpellation de trois individus, dont l’un d’entre eux faisant l’objet avis de recherche au niveau national, émis par la Gendarmerie royale, pour son implication dans une affaire similaire de trafic international de drogue et de psychotropes.

Les recherches et investigations menées par les éléments de la police ont permis de déterminer l’endroit où était cachée la cargaison de drogue. L’opération de fouille menée à l’intérieur de la maison de l’un des détenus, dans la zone rurale d’Akrar, située à 14 kilomètres de la ville de Guelmim, a permis la saisie d’une tonne et 586 kilogrammes de chira, en plus d’un canot pneumatique, deux moteurs et une somme d’argent soupçonnée d’être le butin de cette activité criminelle.

Les suspects ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi qu’à appréhender d’autres complices de ces actes criminels.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut le communiqué.