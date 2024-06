Bab Sebta: saisie de 172 kilogrammes de résine de cannabis, deux Espagnols arrêtés

Lors d’une opération de contrôle conjointe, les éléments de la douane à la sortie, en collaboration avec la police et la brigade cynophile, ont saisi une quantité de 172,8 kilogrammes de résine de cannabis, qui était soigneusement dissimulée dans diverses parties d’un véhicule, notamment dans les pare-chocs avant et arrière, sous les sièges et au plafond.

Le véhicule intercepté était conduit par un ressortissant espagnol, accompagné d’une ressortissante également espagnole. Les méthodes de dissimulation n’ont pas suffi à tromper les autorités qui ont réussi à découvrir la marchandise illicite cet après midi.

Les deux prévenus ont été immédiatement confiés à la police de Bab Sebta pour un complément d’enquête. Les autorités compétentes poursuivent les investigations pour déterminer l’origine exacte de la drogue et le réseau impliqué dans cette tentative d’exportation.