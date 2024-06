Bab Sebta: enquête sur un probable retour de la contrebande

Les réseaux de contrebandiers qui opèrent depuis Sebta seraient réapparu au Maroc, laissent entendre certaines sources informées, interrogées en ces lieux par Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 10 juin 2024.

Selon le quotidien, ce type de contrebande n’est en rien comparable à l’activité qui prévalait par le passé entre le préside et le nord du Royaume.

Dans leur nouvelle mutation, les contrebandiers ne sont pas, non plus, des femmes de condition modeste, qui vont et viennent entre Fnideq et Sebta, surchargées de lourds fardeaux.

Les nouveaux contrebandiers transbahutent cette fois-ci des marchandises aux prix onéreux: des produits de luxe légers et peu encombrants, dont ils peuvent obtenir des profits importants, explique le quotidien.

L’existence de cette activité vient d’être révélée, à la faveur d’un incident qui a eu lieu à Bab Sebta, au cours du week-end écoulé.

Les autorités ont arrêté le conducteur d’un véhicule, chargé d’une importante quantité de tabac à chicha, et d’un grand nombre de smartphones haut de gamme, qui avait réussi à passer l’ensemble des points de contrôle douaniers sans encombre.

L’homme aurait pu passer son chemin paisiblement, après s’être acquitté de l’ensemble des formalités douanières.

Mais pour son plus grand malheur, explique Al Ahdath Al Maghribia, un autre voyageur, qui faisait quant à lui l’objet d’une fouille systématique, a vivement protesté, n’appréciant pas cette procédure alors qu’il n’avait rien à déclarer, au moment même où le contrebandier, qui venait tout juste de dépasser ce point de contrôle, juste devant le protestataire, n’avait pas eu droit à ce traitement.

Une dispute a donc éclaté entre le voyageur soumis à cette fouille poussée et les douaniers qui y procédaient, qui ont donc, en conséquence, décidé de passer l’ensemble de la file au peigne fin.

C’est ainsi que les douaniers ont pu découvrir, dans le véhicule du contrebandier qui pensait leur échapper, une quantité importante de tabac à chicha et de smartphones de différentes grandes marques.

Des sources informées, interrogées par le quotidien, affirment que contrairement à ce contrebandier, d’autres voyageurs dans cette même file ont pu entrer dans le territoire marocain sans être inquiétés.

Manifestement, affirment-ils, cette situation est récurrente, et ce type de contrebande de produits de luxe et autres précieuses marchandises est devenu courant en ces lieux.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que suite à ce fait, une commission d’enquête a été initiée afin d’en déterminer les circonstances exactes et d’en établir l’ensemble des responsabilités.

Des équipes d’inspection de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), de Rabat, sont de plus attendues à Bab Sebta, précise le quotidien, afin de vérifier des informations selon lesquelles un éventuel retour du trafic de contrebande, cette fois-ci de produits précieux et autres marchandises de luxe, aurait désormais cours via ce passage frontalier.

Al Ahdath Al Maghribia a par ailleurs pu apprendre que le directeur régional de l’ADII s’est rendu sur les lieux le jour même où ces faits ont eu lieu, et a brandi la menace de prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de toute personne impliquée dans la reprise de ce trafic.