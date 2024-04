Zones douanières à Sebta et Melilla: la réponse de Karima Benyaich

Intervenant mardi dernier lors de l’ouverture à Madrid du forum d’affaires sur les opportunités d’investissement à Dakhla, l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich a confirmé l’ouverture des bureaux de douane commerciale dans les présides occupés de Sebta et Melilla aux dates prévues par la feuille de route signée depuis deux ans entre les deux pays.

La diplomate marocaine n’a pas souhaité donner de date précise en attendant que certains détails techniques soient réglés, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 19 avril. Pour rappel, le Maroc avait fermé unilatéralement ces bureaux en 2018. Répondant à une question sur le sujet, l’ambassadrice a déclaré: «Les groupes de travail doivent étudiés de nombreux éléments techniques plus profondément».

Et Benyaich de préciser qu’«il existe des sujets plus sensibles que d’autres. Il faut les aborder de la meilleure façon pour éviter de reproduire des pratiques qui n’ont plus raison d’être». L’ambassadrice a fait ainsi allusion aux porteurs de marchandises auxquels étaient dédiés des points de passage.

Les gouvernements espagnol et marocain ont convenu d’ouvrir les bureaux de douane de façon organisée et de sortir du commerce illégal. Pour cela, les deux parties ont effectué trois tests expérimentaux en janvier, février et mai 2023. Lors de sa visite à Rabat en décembre dernier, le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, a indiqué que tout était prêt du côté espagnol, mais son homologue marocain Nacer Bourita a précisé qu’il que certains problèmes techniques n’étaient pas résolus.

Le même message, relaie Al Ahdath Al Maghribia, a été transmis au chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, lors de sa visite à Rabat le 21 février dernier pour rencontrer le roi Mohammed VI. Quant à l’ambassadrice marocaine, elle a mis l’accent sur «les relations excellentes» avec l’Espagne tout en reconnaissant qu’elles peuvent toujours s’améliorer.

Et Karima Benyaich de poursuivre: «Sur le plan politique, nous ne pouvons que nous féliciter des progrès réalisés car les choses avancent de manière positive. La feuille de route est respectée et les groupes de travail se réunissent et accomplissent leur travail avec beaucoup de sérieux et d’efficacité».

Concernant les doutes que les hommes d’affaires nourrissent à l’égard de l’investissement dans la région de Dakhla, Benyaich a indiqué que l’ancienne Villa Cisneros (Dakhla) est une ville où est appliquée la législation marocaine et où les investisseurs espagnols bénéficieront de toutes les garanties.

L’ambassadrice a indiqué être convaincue que le problème en suspens devant la cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relatif à l’accord de pêche UE-Maroc suspendu actuellement sera résolu d’une manière positive.