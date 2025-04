Une drogue si douce et banale

«Fumertue» est une nouvelle marque de cigarettes, avec un logo rouge et une image de poumons noirs, pourris par la nicotine. Au lieu de dissuader les fumeurs de l’acheter, cette marque est devenue une incitation à la consommation sans modération du tabac, ennemi intime de l’homme et de la femme.

Dans le plus beau pays du monde, on fume à son aise. Le tabac circule partout, aussi bien dans les cafés et restaurants que dans certains lieux publics. Des touristes se sont donné le mot: «au Maroc, on peut fumer partout», contrairement à l’ensemble de l’Europe et de l’Amérique.

Nous n’avons pas encore réalisé ce que coûte à notre pays le danger du tabac pour la santé. Je sais que dans un pays comme la France, où des lois interdisent de fumer presque partout, le tabac tue 75.000 personnes par an. Le cancer des poumons est des plus meurtriers.

Nos compatriotes pensent que «ça n’arrive qu’aux autres»! Non, mes amis, le tabac tue autant sinon plus qu’en France. L’interdiction de fumer a obligatoirement fait baisser le nombre des fumeurs, donc de virtuels cancers liés à ce produit.

On peut arrêter par peur, par volonté de ne plus s’intoxiquer et d’améliorer son hygiène de vie. Mais parfois, renoncer à la cigarette s’avère être une épreuve difficile, voire impossible. Je sais que des séances d’hypnose, liées à une bonne volonté, ont donné de bons résultats. Il existe d’autres méthodes pour en finir avec ce poison apparemment anodin.

La lutte ne peut pas se faire uniquement en augmentant le prix du paquet de cigarettes. Cela ne décourage pas les fumeurs d’acheter leur paquet quotidien. Les images des ravages du tabac sur les paquets de cigarettes n’y font rien non plus. On ne les voit même plus. Pour certains, on peut se priver d’acheter un livre ou un bon kilo de viande, mais pas de fumer.

Il faut savoir que dans une cigarette, il y a des dizaines de produits hautement nocifs, dont un en particulier, non avoué, non reconnu, qui joue le rôle de la drogue, c’est-à-dire de l’addiction. Tout fumeur qui essaie d’arrêter est empêché par cet aspect addictif plus fort que la détermination de sortir de cet enfer.

«Pour nombre de jeunes, fumer est une sorte de défi lancé à la société, une façon de se positionner face à la morale, ou simplement de “faire comme les autres”»

Encore une fois, la pédagogie est nécessaire. Tout doit être fait pour qu’on ne commence pas à fumer. Pour nombre de jeunes, fumer est une sorte de défi lancé à la société, une façon de se positionner face à la morale, ou simplement de «faire comme les autres» et ne pas se distinguer par un refus de se laisser empoisonner lentement mais sûrement.

La lutte devrait commencer dès le collège. Des cours de prévention devraient être prescrits comme n’importe quelle matière enseignée. On l’appellera «hygiène de vie» ou lutte contre «les addictions mortelles».

La mode, le cinéma, les idoles de la chanson ou d’autres choses se font photographier une cigarette entre les doigts. Cela a été interdit en Europe. Le beau cavalier américain qui a longtemps fait de la publicité pour une marque très connue est mort des suites d’un cancer causé par le tabac. Nous, nous n’avons pas besoin de ces idoles, nous fumons quand même.

J’ai entendu quelqu’un dire: il vaut mieux fumer le cigare, sans avaler la fumée. Certes, c’est, paraît-il, moins dangereux. Mais quand vous constatez le prix du cigare, vous renoncez illico à fumer sans mauvaise conscience.

Le San Cristobal de la Habana coûte la somme de 200 DH l’unité! Une boîte de Davidoff contenant 25 cigares de Saint-Domingue coûte entre 7.000 et 8.000 DH! Fini le cigare! On ne pourra plus faire le beau, le riche, le privilégié en tirant quelques taffes sur un Havane à plus de 200 DH. Cependant, la cigarette coûte en fait plus cher que le cigare, dans la mesure où elle tue plus vite et plus cruellement.

Amis fumeurs, je ne vais pas vous faire la morale. Prenez soin de votre santé et faites ce que vous pouvez pour vous débarrasser de ce poison banal, évident, aux conséquences tragiques. Faites du sport, faites de la marche, faites de la danse, mais de grâce, écrasez une fois pour toutes votre paquet de cigarettes acheté à 41 DH.

Le rôle des pouvois publics est aussi de sauver le citoyen de la consommation de drogue. La cigarette, comme l’alcool, est une drogue douce, mais destructrice. Une campagne de lutte contre ces drogues si banales s’impose au même titre que les crimes sur la route.