Tétouan: 17.505 comprimés de stupéfiants saisis et quatre individus arrêtés

Ce mardi soir, quatre suspects ont été arrêtés par la police de Tétouan, en possession de substances psychotropes. En coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une perquisition à bord du véhicule utilitaire qu’ils utilisaient a permis la saisie de 17.505 comprimés de Rivotril.

Les suspects ont fait l’objet d’une enquête judiciaire menée sous la supervision du procureur compétent, afin de déterminer d’éventuelles autres ramifications de cette activité criminelle, ainsi que d’arrêter d’autres participants et complices dans la commission de ces actes criminels.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intensifs et continus déployés par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la DGST pour lutter contre le trafic de drogues et de substances psychotropes.