Grands événements: la DGSN, championne toutes catégories

Qu’il s’agisse de sommets politiques, de forums économiques ou de compétitions sportives, le Royaume a érigé la sûreté en atout majeur de ses candidatures pour accueillir des championnats continentaux et mondiaux, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du 16 mai.

Cette maîtrise, fruit d’une expertise accumulée au fil des années, s’appuie sur un arsenal technologique de pointe, une logistique sophistiquée et une coopération active avec des partenaires étrangers. La stabilité politique du pays, alliée à une croissance économique dynamique et à un renseignement affûté, a permis au Maroc de se positionner comme hôte privilégié de manifestations d’envergure.

Son rôle lors de la Coupe du Monde de football en Russie en 2018 en témoigne: plus de 100.000 supporters marocains ont été protégés grâce à un dispositif sans faille orchestré par la DGSN et la DGST. Une performance réitérée lors du Mondial qatari, où les forces de l’ordre marocaines, déployées des semaines à l’avance, ont partagé leur savoir-faire en matière de renseignement, de sécurisation des infrastructures et de gestion des foules.

Fait notable: le Qatar, bien qu’ayant sollicité des puissances spécialisées dans la lutte anti-hooliganisme et la détection d’explosifs, a accordé sa confiance aux unités d’élite marocaines pour superviser les matchs-clés. Une reconnaissance internationale qui dépasse les frontières sportives, comme en atteste la demande de la France pour un soutien sécuritaire marocain lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Sur le terrain, le Maroc déploie une palette de moyens impressionnante: brigades motocyclistes, unités d’intervention rapide, équipes cynotechniques, laboratoires scientifiques mobiles et technologies de surveillance infrarouge. Lors du Mondial des Clubs ou d’autres événements majeurs, ces dispositifs sont complétés par des unités spécialisées dans la détection d’armes chimiques, biologiques ou radioactives, assurant une protection totale.