Portes ouvertes de la DGSN: un engouement citoyen sans précédent

L’événement a connu un succès fulgurant dès les premiers jours, les samedi 17 et dimanche 18 mai, en accueillant plus d’1,18 million de visiteurs, parmi lesquels des élèves, des acteurs de la société civile et des correspondants de presse. En parallèle, la DGSN a amplifié sa portée grâce à une stratégie digitale ambitieuse: la diffusion en direct des activités sur ses comptes officiels a généré 29 millions de vues, comme le rapporte Al Ahdath Al Maghribia ce vendredi 23 mai.

S’étendant sur plus d’un hectare, l’espace scénographié a abrité 50 stands thématiques dédiés à la diversité des missions policières. Les visiteurs ont pu découvrir les parcours professionnels et les programmes de gestion sociale des fonctionnaires, la patrouille intelligente «Aman», fruit d’une collaboration entre ingénieurs et experts en intelligence artificielle. Dotée d’applications connectées aux bases de données sécuritaires, elle incarne la modernisation des interventions policières.

Un autres espace a été consacré à la présentation des systèmes numériques révolutionnant la gestion des flux transfrontaliers.

Par ailleurs, un voyage dans le temps a été proposé à travers des manuscrits, photographies et équipements, retraçant 69 ans d’histoire de la sûreté nationale, l’exposition de voitures et uniformes symbolisant l’évolution des moyens logistiques ainsi que des œuvres réalisées par des fonctionnaires, mettant en lumière les dimensions humaines et les initiatives sociales de l’institution.

L’édition 2025 s’est distinguée, en outre, par son volet scientifique, articulé autour de séminaires réunissant acteurs civils, partenaires institutionnels et académiques, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Parmi les thèmes phares abordés, on trouve l’intelligence artificielle au service de la sécurité publique, les défis sécuritaires liés à la gestion des grands événements internationaux ainsi que l’expertise marocaine dans l’organisation de manifestations d’envergure, à l’aube de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030.