Portes ouvertes de la DGSN: des diplomates saluent la proactivité des services de sûreté nationale

Des diplomates et des représentants d’organismes internationaux ont félicité le Maroc pour son action anticipative et l’expérience acquise par ses services en matière de consolidation de la sécurité intérieure. Cette reconnaissance a eu lieu samedi, lors de leur participation à la sixième édition des Journées Portes Ouvertes de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) à El Jadida.

Ces 24 diplomates, accueillis par Abdellatif Hammouchi, directeur général du Pôle DGSN/DGST, se sont félicités aussi de l’évolution positive des organes de sécurité du Maroc ainsi que de leur haut niveau de professionnalisme et d’innovation, indique un communiqué de la Fondation diplomatique, organisatrice de cette visite.

La composition de la délégation a illustré une diversité géographique remarquable, avec des représentants de tous les continents, dont les ambassadeurs du Japon, de Chine, d‘Inde, du Canada, du Chili, d‘Australie, du Danemark, de Mauritanie, du Mali, du Ghana, du Kenya, du Rwanda, le chef de la mission sud-africaine ainsi que des représentants des services sécuritaires des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni, autant de pays pour lesquels la coopération sécuritaire avec le Maroc revêt un caractère tout particulier.

Cette visite témoigne de l’intérêt croissant des partenaires étrangers pour le modèle marocain en matière de gouvernance sécuritaire et pour les efforts consentis en faveur d’une sécurité au service des citoyens et des valeurs universelles.

La présence de représentants d’organisations onusiennes témoigne également de la dimension multilatérale des partenariats entretenus par le Royaume en matière de sécurité.

Lors de cette visite, les ambassadeurs ont eu l’opportunité d’échanger avec plusieurs hauts responsables de la DGSN, leur permettant d’aborder les perspectives de renforcement de la coopération sécuritaire bilatérale et régionale, les enjeux liés à la lutte contre les menaces transnationales, ainsi que les modalités de transfert d’expertise et de formation dans le cadre d’une dynamique de coopération Sud-Sud.

Les ambassadeurs étrangers ont particulièrement apprécié leurs rencontres avec les forces spéciales de la DGST, qui ont présenté de manière spectaculaire leurs techniques d’intervention antiterroriste d’élite. Les discussions concernant les drones intelligents, utilisés notamment pour la sécurité des grands événements sportifs, ont également suscité un vif intérêt. Ces derniers retiennent particulièrement l’attention dans la perspective des compétitions internationales que le Maroc s’apprête à accueillir, telles que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030.

Les échanges autour de la police technique et scientifique ont mis en avant les dernières avancées en matière d’investigation criminelle. La visite de l’espace muséal retraçant plus de six décennies d’histoire de la Sûreté nationale a permis aux hôtes étrangers de mieux saisir l’évolution institutionnelle et technologique de la police marocaine.

Enfin, la présentation du véhicule de patrouille intelligent «Amane», équipé de systèmes de reconnaissance faciale, de lecture automatisée des plaques minéralogiques et d’intelligence artificielle — un dispositif conçu localement sur un châssis japonais — a illustré l’engagement du Maroc en faveur de l’innovation sécuritaire et de l’autonomie technologique.

À l’issue de la visite, l’ambassadeur du Rwanda, Shakilla Umutoni, a déclaré que «cette rencontre avec les autorités marocaines a renforcé notre volonté de développer des passerelles concrètes en matière de formation et d’échange d’expertise policière», rapporte la Fondation diplomatique.

Pour sa part, l’ambassadeur de Chine, Li Changlin, s’est réjoui de ces échanges qui lui ont permis de prendre pleinement connaissance de l’évolution positive des organes de sécurité du Maroc, en particulier dans les domaines de la modernisation des équipements, de la formation des spécialistes et de l’élargissement des sphères d’intervention. Il a souligné que la garantie de la sécurité du pays et de sa population est un devoir fondamental confié à la DGSN, à laquelle il a souhaité pleine réussite dans la poursuite de sa mission, selon la même source.

L’ambassadeur de la République démocratique du Congo, Henri Mangaya, a souligné que ce qu’il avait découvert à El Jadida témoigne d’un haut niveau de professionnalisme et d’innovation.

Il a qualifié le Maroc de partenaire stratégique en matière de sécurité régionale, ajoutant que cette visite avait renforcé sa conviction quant à la solidité des liens Sud-Sud et au rôle moteur que joue le Royaume dans le développement des compétences sécuritaires sur le continent africain.

L’ambassadeur du Chili, Alberto Rodríguez, a fait savoir que cette découverte du dispositif marocain de sûreté nationale lui a permis de mieux appréhender les efforts engagés par le Royaume dans la lutte contre la criminalité. Il a salué les avancées réalisées, mises en lumière à travers des échanges avec des experts et la présentation d’équipements spécialisés.

Placée sous le thème «Fiers de servir une nation millénaire et un trône glorieux», cette 6ème édition des Journées Portes Ouvertes coïncide avec le 69ème anniversaire de la création de la Sûreté Nationale, célébré le 16 mai.