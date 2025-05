Visite de haut niveau à Vienne: comment Hammouchi assure le rayonnement sécuritaire du Maroc

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, a effectué, les 6 et 7 mai, une visite de travail stratégique à Vienne, en Autriche, à la tête d‘une importante délégation sécuritaire représentant le pôle DGSN-DGST.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la participation active du Maroc à la 22ème réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), élargie à la Turquie et au Pakistan. Organisé par l’Équipe d‘appui analytique et de surveillance des sanctions des Nations unies, ce forum, tenu au Centre international de Vienne, constitue un espace de dialogue essentiel face aux menaces terroristes transnationales.

Renforcement de la coopération sécuritaire internationale

La présence de Hammouchi à ce sommet de haut niveau témoigne de l’engagement fort du Maroc en faveur du renforcement de la coopération sécuritaire internationale. Elle illustre également la reconnaissance de la communauté internationale envers l’expertise marocaine dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les nouvelles formes de menaces hybrides.

Les échanges tenus durant cette réunion ont permis une évaluation approfondie de l’évolution des organisations terroristes telles que Daech et Al-Qaïda, notamment face à la perte de leurs bastions traditionnels et à la multiplication de cellules régionales. Les discussions ont également porté sur les nouveaux mécanismes de financement, d‘armement et de communication adoptés par ces groupes, mettant en lumière des enjeux majeurs pour la sécurité mondiale.

Le patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, à Vienne. Photographie exclusive. (Le360.)

En marge de ce forum multilatéral, Abdellatif Hammouchi a également conduit une série d‘entretiens bilatéraux de haut niveau avec ses homologues du Qatar, de la Turquie, de l’Arabie Saoudite, du Pakistan et des Émirats arabes unis. Ces échanges ont porté sur les défis sécuritaires communs et ont permis de renforcer la coordination opérationnelle et stratégique entre les services partenaires.

Cette visite confirme une fois de plus la position centrale du Maroc comme acteur de référence en matière de sécurité régionale et internationale. Elle reflète la crédibilité, la fiabilité et la performance des services marocains de sûreté, qui s’imposent aujourd‘hui comme des partenaires de premier plan dans les efforts globaux pour la stabilité et la paix.

Le patron du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, à Vienne. Photographie exclusive.

Véritable chef de la diplomatie sécuritaire marocaine, Abdellatif Hammouchi ne cesse de briller sur ce registre, consolidant le climat de confiance et de collaboration avec de nombreux partenaires internationaux et appuyant le développement d‘une diplomatie sécuritaire marocaine de haut niveau. Aujourd‘hui, le Maroc est reconnu comme un pays leader dans la lutte contre le terrorisme et un acteur clé dans la lutte contre la criminalité transnationale, se distinguant, selon le Global Terrorism Index, comme «un pays à risque zéro».

Ce n’est donc pas pour rien que le chef de la sécurité marocaine a reçu la prestigieuse Médaille d‘honneur de la police nationale française et a été décoré par les gouvernements de l’Espagne, des Émirats arabes unis et d‘autres pays dans le monde. Il a également été reçu par les chefs du FBI et de la CIA aux États-Unis, et par le service de renseignement fédéral allemand Bundesnachrichtendienst (BND). Entre autres.

Lire aussi : Sur Europe 1, un chroniqueur salue «l’excellente coopération policière entre Paris et Rabat» et le rôle clé joué par Hammouchi

Pas plus loin que le mercredi 23 avril dernier, le directeur général du pôle DGSN-DGST recevait à Rabat le chef du renseignement de la Garde civile espagnole, le général Luis Peláez Piñeiro, accompagné d‘une délégation sécuritaire de haut niveau. Fait marquant, cette visite constitue le premier déplacement à l’international de ce haut responsable sécuritaire espagnol depuis sa nomination.

Les 28 et 29 janvier derniers, Hammouchi avait effectué une visite de travail en Espagne à la tête d‘une importante délégation sécuritaire, composée de directeurs et de responsables des services centraux du pôle DGSN-DGST. Objet: des rencontres bilatérales pour consolider la coopération sécuritaire maroco-espagnole et l’installation des bases d‘une coalition tripartite maroco-hispano-allemande pour la promotion de la coopération conjointe dans le domaine sécuritaire.

Organisateur de la 47ème conférence des chefs de police et de sécurité arabes (en 2023), la DGSN s’apprête également à accueillir le monde. Vice-président d‘Interpol pour l’Afrique, le Maroc est le pays hôte de la 93ème Assemblée générale d‘Interpol, le plus grand rassemblement des services d‘application de la loi à travers la planète. Ce sera à Marrakech, en cette même année 2025.