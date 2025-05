Lutte contre Daech et Al-Qaïda: Abdellatif Hammouchi à Vienne

Le directeur général du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, a effectué une visite de travail à Vienne, capitale de l’Autriche, les 6 et 7 mai derniers, à la tête d’une délégation sécuritaire représentant la Direction générale de la sûreté nationale et la Direction générale de la surveillance du territoire.

Dans un communiqué du pôle DGSN-DGST, il est précisé que cette visite s’inscrit dans le cadre de la participation de la délégation de la DGSN-DGST aux travaux de la 22ème réunion régionale des chefs des services de renseignement et de sécurité de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, ainsi que la Turquie et le Pakistan. Cette rencontre est organisée par l’équipe de soutien analytique et de suivi des sanctions de l’ONU, au Centre international de Vienne.

Le communiqué souligne que la participation du directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire à cet événement multilatéral reflète l’engagement du Royaume du Maroc à renforcer la coopération en matière de sécurité régionale et internationale, ainsi que sa volonté de partager ses expériences et son expertise pionnière dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale avec les pays amis, alliés et ses différents partenaires internationaux.

Il est également précisé que les discussions menées lors de cette rencontre ont abordé les évolutions des structures de commandement des organisations Daech et Al-Qaïda en raison de la perte de leurs bastions traditionnels et de la croissance de leurs branches et «provinces» régionales. Ces discussions ont aussi permis d’évaluer les menaces et risques posés par ces organisations à l’échelle régionale et internationale à court, moyen et long terme.

Les discussions ont également porté sur l’analyse des nouvelles tendances liées aux ressources financières, aux armes et aux équipements logistiques utilisés par les organisations Daech et Al-Qaïda, notamment les mécanismes de dissimulation et de cryptage des fonds, ainsi que sur les évolutions récentes en matière de propagande, de stratégie médiatique et de moyens de communication au sein de ces groupes terroristes.

Parallèlement à ces activités organisées dans le cadre de la coopération multilatérale, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a mené une série d’entretiens dans le cadre des relations de coopération sécuritaire bilatérale avec les chefs de délégations des services de sécurité et de renseignement de plusieurs pays amis participants, dont le Qatar, la Turquie, l’Arabie Saoudite, le Pakistan et les Émirats arabes unis.

Ces discussions bilatérales ont permis d’aborder les divers défis et menaces sécuritaires nécessitant le renforcement du travail commun pour y faire face et neutraliser leurs risques, ainsi que d’explorer des moyens de renforcer la coopération sécuritaire et de renseignement.

Le communiqué rappelle enfin que cette visite confirme, une fois de plus, la position distinguée et le rôle actif du Maroc dans le domaine de la coopération sécuritaire internationale, tout en traduisant la crédibilité dont jouissent les services de sécurité marocains auprès de leurs partenaires régionaux et internationaux, en tant qu’acteur clé dans les efforts communs pour préserver la sécurité et la stabilité mondiales.