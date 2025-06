Khemisset: arrestation d’un infirmier pour vol de médicaments dans les hôpitaux

La police judiciaire de Khemisset a déféré, à la fin de la semaine dernière, un infirmier stagiaire devant le parquet compétent près de la Cour d’appel de Rabat, pour son implication présumée dans une affaire de vol de médicaments.

L’individu est suspecté de subtiliser à plusieurs reprises des produits pharmaceutiques l’intérieur de centres de santé et d’hôpitaux où il suivait une formation officielle sous la supervision des services compétents et de l’administration de l’hôpital, ainsi que de l’institut privé où il suivait sa formation, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison de ce lundi 16 juin.

Des sources citées par le quotidien ont confirmé que l’infirmier-stagiaire, âgé de 21 ans, a été présenté samedi matin devant le Procureur général du Roi près la Cour d’appel.

Ce dernier l’a interrogé, à titre préliminaire, avant de le renvoyer devant un juge d’instruction, «avec une demande de le soumettre à une enquête détaillée, en état d’arrestation».

Les charges retenues contre lui incluent «la constitution d’une bande criminelle et le vol qualifié», précise le quotidien.

Le juge d’instruction a décidé de le placer en détention provisoire à la prison de Témara.

En attendant, une enquête approfondie sera ouverte dans les jours à venir, ajoute Al Akhbar.

Les faits remontent au début de la semaine dernière, lorsque les responsables de l’hôpital provincial de Khemisset, qui accueillait l’accusé en tant qu’infirmier-stagiaire, «ont constaté un manque dans le stock de médicaments de la pharmacie provinciale située au sein de l’hôpital», indique le quotidien.

Une enquête administrative interne a été menée. Elle a été suivie d’une investigation judiciaire confiée par le parquet aux éléments de la police judiciaire, après réception d’une plainte officielle des responsables de l’hôpital.

«L’intervention de la police judiciaire a permis d’identifier l’accusé, sur la base des enregistrements des caméras de surveillance et d’autres investigations plus minutieuses portant sur les mouvements de certains employés et étudiants infirmiers fréquentant l’hôpital dans le cadre de leurs stages», rapporte le quotidien.

Les premières investigations ont révélé que l’infirmier-stagiaire profitait de sa présence officielle dans l’hôpital et dans les cliniques où il suivait ses sessions de formation pour s’introduire dans les pharmacies et le dépôts des médicaments, dérobant de grandes quantités de médicaments avant de les écouler à l’extérieur.

«L’enquête devrait s’étendre à tous les clients qui recevaient ces médicaments volés pour les revendre», précise Al Akhbar.

De même, des sources informées ont indiqué que l’accusé pourrait passer, dans le cadre de l’enquête judiciaire, par des confrontations avec les personnes et les pharmaciens auxquels il remettait les médicaments volés.

Les mêmes sources, souligne Al Akhbar, n’excluent pas que le mis en cause «ait effectué ces vols sur la base de commandes spécifiques et préalables, ce qui expliquerait le fait qu’il ait ciblé certains types de médicaments plutôt que d’autres», d’autant que parmi les produits subtilisés figurent une certaine quantité de comprimés narcoleptiques uniquement délivrés sur ordonnance.