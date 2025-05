Cambriolage hollywoodien à Tétouan: plus de 5 millions de dirhams dérobés

Tétouan s’est réveillée, le week-end dernier, sur une affaire de vol spectaculaire: plus de 5 millions de dirhams (selon le propriétaire) ont été dérobés dans un commerce ayant pignon sur rue dans la ville, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce mardi 20 mai.

Des vidéos de ce cambriolage ont rapidement circulé, qualifiées de scènes sorties tout droit de films hollywoodiens.

Certains n’en ont pas cru leurs yeux, en visionnant le court extrait capté par la caméra de surveillance du magasin.

On y voit deux individus effectuer le vol de manière très décontractée, sans aucune précaution apparente, laissant penser qu’ils avaient minutieusement tout planifié.

Sauf, peut-être, leur arrestation rapide par la police de Tétouan.

«Les versions divergent sur le montant exact volé. Certains parlent de 1,5 million de dirhams tandis que des sources proches du propriétaire affirment qu’il dépasse les 5 millions de dirhams, ce que semble confirmer la quantité d’argent emportée et visible dans les vidéos», écrit-on.

Il était près de deux heures du matin lorsqu’une voiture s’est arrêtée devant le magasin bien connu situé près du lycée Hassan II, à Tétouan.

Deux hommes en sont descendus et se sont dirigés vers la porte du commerce, qu’ils ont ouverte sans forcer, à l’aide de clés, sans attirer l’attention.

Ils sont entrés, et peu après, l’un d’eux est ressorti portant un grand sac rempli de billets de banque ainsi que deux cartons de taille moyenne, également pleins d’argent, ce qui confirme l’ampleur de la somme volée.

Les deux hommes agissaient comme s’ils étaient les propriétaires ou employés du commerce.

Ni leurs visages ni leur voiture n’étaient dissimulés, ce qui soulève de nombreuses interrogations sur leur audace.

Le mystère s’épaissit avec le témoignage d’un employé du magasin: la caméra qui a filmé les malfaiteurs était parfaitement dissimulée, et personne ne savait qu’elle existait, pas plus que l’emplacement de l’enregistreur vidéo, à part le propriétaire et son associé proche.

Selon cette même source, personne ne connaissait les voleurs. Les archives vidéos révèlent qu’ils étaient passés dans les lieux les deux jours précédents, montant vers un appartement dans l’immeuble abritant le magasin.

Ils avaient même discuté avec quelques employés sous prétexte de s’enquérir des prix de certains articles, se faisant passer pour de simples clients.

Cela confirme qu’ils collectaient des informations, observant les entrées et sorties, et vérifiant la présence éventuelle de caméras, écrit-on.

Tout semblait préparé pour un vol parfait, mais l’opération a échoué.

Les deux principaux suspects ont été arrêtés quelques heures plus tard. Les services de sécurité de Tétouan, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont mené une course contre la montre, s’appuyant sur les images, et les technologies nouvelles, d’enquêtes, pour identifier les auteurs, rapidement.

L’enquête est toujours en cours, précise Al Akhbar.

Les deux suspects, présumément deux frères originaires de la Ville de Larache, sont interrogés, tout comme toute personne liée au magasin, puisque les enquêteurs n’excluent pas une complicité interne.

L’enquête devra également déterminer la somme d’argent exacte qui a été volée.