Agadir: une famille victime d’un incroyable cambriolage, dans un appart-hôtel

.Des cambrioleurs se sont introduits dans un appart-hôtel situé dans le quartier Founty à Agadir endant le sommeil de ses occupants pour s’emparer de sommes d’argent, d’appareils électroniques et les clés d’un 4X4 avant de prendre la fuite. La police enquête.

Les services de la police judiciaire de la wilaya de sûreté d’Agadir ont été alertés dans les premières heures de la matinée de jeudi 8 août par un appel d’urgence annonçant un mystérieux cambriolage dans un appart-hôtel. Les cambrioleurs se sont introduits dans l’appartement pendant le sommeil de ses occupants pour s’emparer de sommes d’argent, d’appareils électroniques et les clés d’un 4X4 avant de prendre la poudre d’escampette, rapporte Assabah du vendredi 9 août.

Les éléments de la police judiciaire ont entamé une enquête préliminaire en effectuant les premières constatations sur la scène du crime avec le relevé des traces et des indices ainsi que le visionnage des caméras de la résidence.

Les recherches se poursuivent pour résoudre l’énigme de ce cambriolage hollywoodien qui s’est produit dans un hôtel où seul le réceptionniste faisait office de gardien de nuit. Les six membres de cette famille séjournaient depuis dimanche dans l’hôtel qui se trouve dans le quartier Founty à Agadir.

A l’aube de ce jeudi 8 août, la grand-mère s’est réveillée pour accomplir la prière du fajr. Quand elle a accédé à la salle de bain pour faire ses ablutions elle a trouvé des valises jetées par terre et vidées de leurs contenus. Elle a alors réveillé les autres membres de la famille pour découvrir qu’ils ont été victimes d’un rocambolesque cambriolage.

Il s’est avéré que les cambrioleurs se sont introduits dans l’appt-hôtel, qui se trouve dans le rez-de-chaussée, à partir d’une fenêtre qui donne sur le boulevard. Selon Assabah, les malfaiteurs ont pris tout leur temps pour fouiller les valises et les sacs avant de s’emparer de leurs contenus. Les membres de la famille ont déclaré à la police que les cambrioleurs se sont emparés d’une somme 26.000 dirhams, des bijoux et les clés de la voiture qu’ils ont utilisée pour s’enfuir. Jusqu’à l’après-midi de jeudi 8 août la voiture n’a pas été retrouvée. On ne sait pas si les malfaiteurs l’ont abandonnée dans un coin isolé où ils l’ont cachée dans un lieu fermé pour l’utiliser à des fins criminels.