Agadir: le cambrioleur d’un appart-hôtel provoque un accident mortel

L’auteur du cambriolage de l’hôtel-appart Founty à Agadir est activement recherché par les services de la police judiciaire et par les gendarmes depuis le 8 août. Cet individu a provoqué un accident mortel avec le 4x4 volé causant la mort de trois personnes, rapporte Assabah du lundi 12 août.

Des sources proches de l’enquête soulignent que les investigations de la police judiciaire ont permis de collecter des informations sur le suspect et de retracer son parcours depuis le crime. Des témoins ont déclaré l’avoir aperçu près d’une boite de nuit, quelques minutes après avoir commis son méfait, où il aurait passé un moment avant de se diriger vers une destination inconnue. Il aurait ensuite percuté un taxi, faisant trois morts avant de prendre la fuite et de laisser la voiture volée sur le lieu de l’accident.

Ce drame a eu lieu tôt dans la matinée de jeudi dans les environs d’Agadir. Alertés, les gendarmes se sont rendus sur les lieux. Ils ont ensuite ratissé dans les parages de la boite de nuit et ont relevé des indices et des empreintes dans la voiture pour déterminer l’identité du suspect. Des sources du quotidien Assabah indiquent que l’arrestation du mis en cause n’est plus qu’une question de temps.

Le suspect aurait des antécédents de vols qualifiés. Des vols similaires ont été commis dans certains établissements touristiques. Il faut rappeler que les services de la police judiciaire de la wilaya de sûreté d’Agadir ont été alertés aux premières heures de la matinée du 8 août par un appel d’urgence annonçant un mystérieux cambriolage dans un appart-hôtel. Le ou les cambrioleurs se sont introduits dans l’appartement alors que ses occupants dormaient pour s’emparer de sommes d’argent, d’appareils électroniques et des clés d’un 4X4 avant de prendre la poudre d’escampette.