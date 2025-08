Souk El Had à Agadir: les commerçants sonnent l’alerte face à une crise commerciale inédite

Malgré les efforts de modernisation engagés dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020–2024, placé sous la haute attention royale, le célèbre marché Souk El Had traverse une période particulièrement difficile. Les professionnels du site tirent la sonnette d’alarme, dénonçant un marasme commercial jugé «sans précédent».

Mohamed Aïad, commerçant de longue date au sein du Souk, décrit une situation préoccupante: «Cette saison est marquée par un recul inédit par rapport à l’an dernier, qui avait pourtant connu une embellie notable. Même les week-ends, habituellement synonymes d’affluence, peinent à redynamiser l’activité commerciale.»

Si la fréquentation reste visuellement importante, elle ne se traduit pas en ventes. «Beaucoup de visiteurs se contentent de repérer ou d’acheter des articles de faible valeur. L’animation apparente ne reflète en rien une activité économiquement viable», précise-t-il. Les commerçants, qui comptaient sur la période estivale pour compenser leurs charges annuelles, se retrouvent dans une impasse.

Pouvoir d’achat en recul, stocks en souffrance

Nombre d’entre eux avaient pourtant investi massivement dans de nouvelles marchandises, misant sur une saison estivale porteuse. Mais la baisse du pouvoir d’achat conjuguée à la hausse des prix freine la consommation. «Nous faisons face à un ralentissement majeur. La situation est devenue véritablement alarmante pour le commerce local», déplore Aïad.

À ces difficultés s’ajoute un problème structurel souligné par Nourredine El Bahah, président de l’Association des vendeurs de meubles de Souk El Had. Il pointe du doigt le manque de stationnements disponibles: « Beaucoup de clients renoncent à faire leurs achats ici faute de places. Les rares parkings existants sont souvent occupés par des taxis, ce qui pénalise lourdement l’activité des commerçants.»

Une offre riche mais mal valorisée

Avec ses centaines d’étals répartis sur plus de 11 hectares, Souk El Had propose pourtant une offre aussi variée qu’abondante: fruits, légumes, meubles, vêtements, ustensiles, téléphones, restauration, services de réparation… Une diversité qui peine pourtant à séduire une clientèle de plus en plus hésitante, ébranlée par la conjoncture économique.

Face à cette situation, certains acteurs locaux appellent à une mobilisation urgente. Redouane Aouri, président du Forum Vision Agadir pour le développement social, plaide pour une intervention coordonnée: «Il est temps que le ministère du Tourisme s’implique davantage dans la valorisation des marchés comme Souk El Had. Il faut lancer de vraies campagnes de communication pour relancer le commerce et préserver les milliers d’emplois que ce secteur fait vivre.»

Symbole de l’âme commerçante d’Agadir, Souk El Had traverse aujourd’hui une zone de turbulences. Mais avec une action concertée des pouvoirs publics, des collectivités locales et des représentants du secteur, il pourrait retrouver son souffle et sa vitalité.