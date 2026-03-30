Politique

Prix du gaz butane et de l’électricité inchangés, aide aux transporteurs : le gouvernement déploie son arsenal face à la crise énergétique

Lors de la première réunion de la commission ministérielle chargée de suivre les répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur l’économie nationale, le 30 mars 2026 à Rabat.

Alors que les cours internationaux du gaz et du pétrole flambent, le gouvernement annonce le lancement du versement d’une aide directe aux transporteurs et s’engage à maintenir inchangés les prix du gaz butane et de l’électricité, afin de protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

Par La Rédaction
Le 30/03/2026 à 20h26

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, lundi 30 mars 2026 à Rabat, la première réunion de la commission ministérielle chargée de suivre les répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur l’économie nationale.

Cette réunion inaugurale a permis aux différents départements ministériels de présenter plusieurs scénarios d’impact de la crise sur l’économie marocaine, dans un contexte international marqué par une forte incertitude, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

L’objectif affiché est double: anticiper les effets économiques de ces tensions et préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Le communiqué précise que cette commission se réunira de manière régulière, et chaque fois que nécessaire, afin d’adapter la réponse gouvernementale à l’évolution de la conjoncture internationale. Parmi les premières décisions actées figure le maintien du soutien au gaz butane, dont les prix sur le marché international ont bondi de plus de 68 % depuis le début du mois de mars. Le gouvernement assure ainsi qu’aucune hausse ne sera appliquée au prix de la bonbonne.

Dans le même esprit, les autorités ont décidé de poursuivre le soutien aux tarifs de l’électricité, afin de maintenir les prix actuels pour les consommateurs.

Lire aussi : Officiel. Le gouvernement lance une aide exceptionnelle pour les professionnels du transport

Face à la flambée des produits pétroliers à l’international et à ses répercussions sur le marché national, l’Exécutif a également annoncé le lancement du versement d’un soutien direct et exceptionnel au profit des professionnels du transport de marchandises et de personnes. Cette aide couvre la période du 15 mars au 15 avril, après traitement des plus de 87 000 demandes enregistrées via la plateforme dédiée.

Comme en 2022, ce dispositif concerne un large éventail de professionnels, notamment le transport public de voyageurs, le transport rural mixte, le transport de marchandises, le transport du personnel et scolaire, le transport touristique, les véhicules de remorquage, ainsi que les taxis et les bus urbains.

À travers ces mesures, le gouvernement entend garantir un approvisionnement régulier des marchés et assurer la continuité des services de transport sans hausse des tarifs pour les citoyens. Le communiqué insiste également sur la nécessité pour les professionnels bénéficiaires de respecter les prix en vigueur.

Outre les membres du gouvernement concernés, ont pris part à cette réunion plusieurs responsables institutionnels, dont le directeur général de Office national de l’électricité et de l’eau potable, illustrant la dimension transversale de ce dispositif de suivi et de réponse.

Par La Rédaction
Le 30/03/2026 à 20h26
#Gaz butane#Maroc#Electricité#Guerre

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