Officiel. Le gouvernement lance une aide exceptionnelle pour les professionnels du transport

Face à la flambée du cours du pétrole sur les marchés internationaux et leur impact sur les prix des hydrocarbures au niveau national, le gouvernement met en place une nouvelle opération d’aide exceptionnelle consacrée aux professionnels du secteur du transport de marchandises et des personnes, à l’instar de l’opération qui avait été mise en place en mars 2022, souligne le communiqué du département du chef du gouvernement, confirmant une information rapportée par Le360.

Le gouvernement vise, à travers cette aide directe et exceptionnelle, dédiée aux professionnels concernés, à contenir l’effet de la hausse des prix des hydrocarbures sur le marché intérieur, afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, de garantir l’approvisionnement normal et régulier des marchés et la continuité des chaînes logistiques, en plus du maintien de la mobilité des citoyens et des services de transport, ajoute la même source.

Les professionnels du transport concernés pourront, à compter du vendredi 20 mars 2026, s’inscrire sur la plateforme https://mouakaba.transport.gov.ma dédiée à cet effet, qui leur permettra de déposer leurs demandes, selon leurs catégories, et d’en faire le suivi électronique, et ce, à l’instar de l’opération précédente.

La même source précise que les catégories bénéficiaires de cette aide gouvernementale exceptionnelle comprennent notamment le transport des marchandises, le transport public privé des voyageurs, les petits taxis, les grands taxis, le transport mixte, les autocars de transport des voyageurs, le transport touristique.