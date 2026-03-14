Exportations de tomates: une aide de 750 dirhams par tonne pour les marchés hors UE

Un arrêté conjoint du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, du ministre de l’Intérieur et du ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget fixe désormais le montant et les modalités d’octroi de l’aide financière pour la promotion et la diversification des exportations de tomates fraîches.

Le dispositif concerne les tomates fraîches exportées par voie terrestre ou maritime vers les pays africains ainsi que vers les destinations situées hors Union européenne et Royaume-Uni.

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La saison d’exportation est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Le dispositif s’applique uniquement aux quantités exportées qui dépassent la moyenne annuelle enregistrée entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2020.

La quantité de référence retenue repose ainsi sur deux indicateurs. Le premier correspond au volume moyen exporté par chaque unité exportatrice durant les saisons de référence. Le second correspond au volume moyen des quantités exportées par l’ensemble des opérateurs. Cette moyenne sert également de base pour les entreprises nouvellement actives à l’export ou celles qui n’avaient pas réalisé d’expéditions pendant la période retenue.

Pour bénéficier de cette aide, les unités exportatrices doivent déposer une demande contre récépissé auprès de la direction régionale de l’agriculture ou du bureau régional de l’investissement agricole relevant de leur zone d’activité. La demande et les pièces justificatives doivent être déposées dans un délai maximal de six mois après la fin de la saison d’exportation.

Une prolongation unique de trois mois peut être accordée si l’opérateur présente une demande écrite avant l’expiration du délai ou en cas de force majeure dûment justifiée. Les services compétents disposent ensuite de trente jours pour vérifier les documents déposés. Lorsque des expertises techniques sont nécessaires, ce délai peut être prolongé de soixante jours supplémentaires.

À l’issue de l’examen du dossier, l’administration notifie sa décision au demandeur. Une lettre peut confirmer l’acceptation de la demande et préciser le montant de l’aide accordée. Lorsque des irrégularités sont constatées, une note d’observations est adressée à l’exportateur.

Le demandeur dispose alors de trente jours pour régulariser son dossier. Si les corrections demandées ne sont pas apportées dans ce délai, un refus motivé est notifié. L’opérateur peut toutefois solliciter un réexamen du dossier dans un délai de cinq mois à compter de la notification du refus, à condition de fournir les documents attestant la prise en compte des observations formulées.

Une croissance rapide dans un marché mondial concurrentiel

Cette mesure accompagne la progression des exportations marocaines de tomates. À l’échelle mondiale, le Maroc se présente désormais comme le troisième exportateur, avec 11% de part de marché, et affiche un taux de croissance annuel moyen de 11%, supérieur à la moyenne mondiale estimée à 3%.

Les importations mondiales de tomates totalisent 7,7 millions de tonnes pour une valeur de 12,1 milliards de dollars. L’Union européenne élargie (UE-27 et Royaume-Uni) demeure le principal pôle d’importation, représentant 42% des volumes et 54% de la valeur mondiale, où le Maroc occupe la deuxième place des fournisseurs avec 24% de part de marché, position également conservée sur le marché britannique.

Durant la campagne 2024-2025, ce marché a absorbé 577.000 tonnes de tomates marocaines, contre 535.000 tonnes un an plus tôt, soit une progression de 8%, tandis que les exportations vers l’Afrique subsaharienne ont atteint 31.000 tonnes (+23%) et celles vers les pays du Golfe 3.000 tonnes (+39%). Au total, les exportations ont atteint 621.000 tonnes, contre 570.000 tonnes lors de la campagne précédente. La région du Souss-Massa concentre l’essentiel de cette dynamique, avec 609.000 tonnes exportées en 2024-2025.