Tomates: en dix ans, les exportations marocaines vers l’UE bondissent de 40%

Les tomates marocaines rencontrent un grand succès sur les marchés européens.

Avec une progression de plus de 40% de ses exportations en dix ans, le Maroc s’impose désormais comme le deuxième fournisseur de tomates de l’Union européenne, derrière les Pays-Bas et devant l’Espagne. Une ascension portée par ses avantages compétitifs, mais aussi par le cadre commercial qui lie Rabat et Bruxelles.

Par Lahcen Oudoud
Le 22/09/2025 à 13h11

Le Maroc renforce nettement son positionnement sur le marché européen de la tomate. Selon des données d’Euroestacom (Icex-Eurostat) compilées par Hortoinfo, il a exporté 568.370 tonnes vers l’Union européenne (UE) durant la campagne 2024/2025, soit 19,63% du volume total. Ces ventes ont généré 1,04 milliard d’euros, confirmant la montée en puissance du royaume sur le marché européen.

L’Espagne recule, les Pays-Bas résistent

L’Espagne, longtemps leader du secteur, voit ses exportations chuter de 35,23 % depuis leur record historique de 2015/2016. Elle recule désormais au troisième rang avec 522.520 tonnes (18,05% du marché), pour une valeur de 1,02 milliard d’euros. Elle est fragilisée notamment par la hausse du coût du travail et la sécheresse.

Les Pays-Bas conservent leur première place avec 780.220 tonnes (26,95% du total), malgré une baisse de 19,48% sur dix ans. Leur modèle, fondé sur des serres high-tech, garantit régularité et qualité, mais pâtit de coûts énergétiques en forte hausse.

L’évolution en dix ans des importations de tomates UE (en tonnes).

Pays2024/2025% total2015/2016Variation %
Pays-Bas780.21826,95969.005-19,48
Maroc568.37119,63404.07240,66
Espagne522.52118,05806.703-35,23
France199.6896,90196.8161,46
Turquie185.7726,4259.371212,90
Belgique148.8295,14186.835-20,34
Allemagne115.2953,9898.99616,46
Italie67.2452,32101 810-33,95
Portugal104.2063,60170.099-38,74
Tunisie36.6301,2710.683242,87
Autres166.0535,74220.399-24,66
TOTAL2.894.8271003.224.787-10,23

La Turquie apparaît comme le fournisseur le plus dynamique. Ses ventes de tomates vers l’UE ont bondi de 212,9% en dix ans. En 2024/2025, elles atteignent 185.770 tonnes, pour 236,8 millions d’euros, avec un prix moyen de 1,27 euro/kg.

Au total, les importations de tomates de l’Union européenne se sont élevées à 2,89 millions de tonnes en 2024/2025, pour une valeur de 5,29 milliards d’euros. Le prix moyen payé par les importateurs s’est établi à 1,83 euro/kg.

Les atouts du Maroc

L’un des principaux atouts du Maroc réside dans ses coûts de production nettement inférieurs à ceux de l’Espagne et des Pays-Bas. Le prix moyen des exportations marocaines (1,83 euros/kg) reste inférieur à celui de ses concurrents européens. Cette compétitivité repose sur une main-d’œuvre agricole moins coûteuse et des conditions climatiques permettant une production étalée, réduisant le recours aux serres chauffées et aux technologies énergivores.

Accords commerciaux: un levier stratégique

Les préférences tarifaires accordées par l’Union européenne dans le cadre de l’Accord d’association Maroc-UE facilitent l’accès du royaume au marché communautaire. Malgré les critiques récurrentes des producteurs espagnols et français, ces quotas et réductions tarifaires ont permis aux exportateurs marocains de sécuriser leurs débouchés et de gagner la confiance de la grande distribution européenne.

Une dépendance stratégique croissante

La progression du Maroc souligne la dépendance grandissante de l’UE vis-à-vis de ses importations marocaines. Dans un contexte où les enjeux agricoles se mêlent aux dossiers migratoires et sécuritaires, cette dépendance confère au royaume un poids stratégique supplémentaire dans ses relations avec Bruxelles.

Le Maroc n’est donc plus un simple fournisseur saisonnier. Il s’impose comme un acteur structurant du marché européen de la tomate et un partenaire incontournable de la sécurité alimentaire du vieux continent.

