Tomates: en dix ans, les exportations marocaines vers l’UE bondissent de 40%

Le Maroc renforce nettement son positionnement sur le marché européen de la tomate. Selon des données d’Euroestacom (Icex-Eurostat) compilées par Hortoinfo, il a exporté 568.370 tonnes vers l’Union européenne (UE) durant la campagne 2024/2025, soit 19,63% du volume total. Ces ventes ont généré 1,04 milliard d’euros, confirmant la montée en puissance du royaume sur le marché européen.

L’Espagne recule, les Pays-Bas résistent

L’Espagne, longtemps leader du secteur, voit ses exportations chuter de 35,23 % depuis leur record historique de 2015/2016. Elle recule désormais au troisième rang avec 522.520 tonnes (18,05% du marché), pour une valeur de 1,02 milliard d’euros. Elle est fragilisée notamment par la hausse du coût du travail et la sécheresse.

Les Pays-Bas conservent leur première place avec 780.220 tonnes (26,95% du total), malgré une baisse de 19,48% sur dix ans. Leur modèle, fondé sur des serres high-tech, garantit régularité et qualité, mais pâtit de coûts énergétiques en forte hausse.

L’évolution en dix ans des importations de tomates UE (en tonnes).

Pays 2024/2025 % total 2015/2016 Variation % Pays-Bas 780.218 26,95 969.005 -19,48 Maroc 568.371 19,63 404.072 40,66 Espagne 522.521 18,05 806.703 -35,23 France 199.689 6,90 196.816 1,46 Turquie 185.772 6,42 59.371 212,90 Belgique 148.829 5,14 186.835 -20,34 Allemagne 115.295 3,98 98.996 16,46 Italie 67.245 2,32 101 810 -33,95 Portugal 104.206 3,60 170.099 -38,74 Tunisie 36.630 1,27 10.683 242,87 Autres 166.053 5,74 220.399 -24,66 TOTAL 2.894.827 100 3.224.787 -10,23

La Turquie apparaît comme le fournisseur le plus dynamique. Ses ventes de tomates vers l’UE ont bondi de 212,9% en dix ans. En 2024/2025, elles atteignent 185.770 tonnes, pour 236,8 millions d’euros, avec un prix moyen de 1,27 euro/kg.

Au total, les importations de tomates de l’Union européenne se sont élevées à 2,89 millions de tonnes en 2024/2025, pour une valeur de 5,29 milliards d’euros. Le prix moyen payé par les importateurs s’est établi à 1,83 euro/kg.

Les atouts du Maroc

L’un des principaux atouts du Maroc réside dans ses coûts de production nettement inférieurs à ceux de l’Espagne et des Pays-Bas. Le prix moyen des exportations marocaines (1,83 euros/kg) reste inférieur à celui de ses concurrents européens. Cette compétitivité repose sur une main-d’œuvre agricole moins coûteuse et des conditions climatiques permettant une production étalée, réduisant le recours aux serres chauffées et aux technologies énergivores.

Accords commerciaux: un levier stratégique

Les préférences tarifaires accordées par l’Union européenne dans le cadre de l’Accord d’association Maroc-UE facilitent l’accès du royaume au marché communautaire. Malgré les critiques récurrentes des producteurs espagnols et français, ces quotas et réductions tarifaires ont permis aux exportateurs marocains de sécuriser leurs débouchés et de gagner la confiance de la grande distribution européenne.

Une dépendance stratégique croissante

La progression du Maroc souligne la dépendance grandissante de l’UE vis-à-vis de ses importations marocaines. Dans un contexte où les enjeux agricoles se mêlent aux dossiers migratoires et sécuritaires, cette dépendance confère au royaume un poids stratégique supplémentaire dans ses relations avec Bruxelles.

Le Maroc n’est donc plus un simple fournisseur saisonnier. Il s’impose comme un acteur structurant du marché européen de la tomate et un partenaire incontournable de la sécurité alimentaire du vieux continent.