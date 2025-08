Les importations espagnoles de tomates marocaines ont augmenté de 40% en un an

Les importations espagnoles de tomates marocaines ont connu une forte progression sur la période allant de juin 2024 à mai 2025, selon une analyse du site spécialisé Hortoinfo, basée sur les données du service statistique Estacom (Icex – Agencia Tributaria).

Au total, 80.290 tonnes de tomates ont été acheminées du Maroc vers l’Espagne, soit une hausse de 40,33%. Durant cette période, les importateurs espagnols ont déboursé 115,35 millions d’euros, payant les tomates marocaines à un prix moyen de 1,44 euro le kilo.

Le mois de décembre 2024 s’est distingué par le volume d’importation le plus élevé, tandis que février 2025 a été le mois où les tomates marocaines ont atteint la valeur la plus élevée.

C’est toutefois en mai 2025 que le prix moyen au kilo a atteint un record, avec 2 euros, soit près de quatre fois plus que le prix payé aux producteurs d’Almería à la même période (0,51 euro/kg), selon l’Observatoire des prix et des marchés de la région d’Andalousie.

Le contraste est saisissant avec le mois d’octobre 2024, durant lequel l’Espagne a payé les tomates marocaines à seulement 1,07 euro le kilo, alors que les producteurs espagnols touchaient, eux, 1,42 euro/kg.

Almería, principale porte d’entrée des tomates marocaines

Parmi les provinces espagnoles, Almería arrive en tête des importations en provenance du Maroc avec 13.710 tonnes, représentant un chiffre d’affaires de 16,83 millions d’euros, à un prix moyen de 1,21 euro/kg. Ce volume marque une augmentation de 27,19% par rapport à l’année précédente.

Granada occupe la deuxième place avec 9.620 tonnes importées (13,5 millions d’euros, 1,40 €/kg), suivie de Murcia (8.170 tonnes, 6,72 millions d’euros, 0,82 €/kg).

Barcelone et Madrid complètent le top 5 des provinces importatrices avec respectivement 6.010 tonnes (1,55 €/kg) et 2.820 tonnes (1,60 €/kg).

Une dépendance croissante à la tomate marocaine

La forte progression des importations espagnoles de tomates en provenance du Maroc illustre une tendance structurelle de plus en plus marquée: la dépendance croissante de l’Espagne à l’égard des produits agricoles marocains.

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. Il s’agit notamment des coûts de production plus faibles au Maroc et d’une offre marocaine plus régulière et compétitive sur les marchés européens.

Cette dynamique s’est notamment traduite par un record de prix en mai 2025 (2 €/kg), bien supérieur aux revenus perçus par les producteurs d’Almería (0,51 €/kg).

Par ailleurs, les régions espagnoles historiquement productrices, comme Almería, Granada ou Murcia, sont paradoxalement devenues aussi des importatrices majeures, ce qui signifierait un renversement progressif des rôles entre production et distribution dans la chaîne de valeur agricole ibérique.