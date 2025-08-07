Tomates: le Maroc a multiplié par six ses exportations vers le Danemark en trois ans

Le Maroc s’impose progressivement sur le marché danois des produits frais, avec des exportations de tomates en forte croissance. Selon les données rapportées par le site spécialisé EastFruit, le Maroc a exporté 1.660 tonnes de tomates fraîches ou réfrigérées vers le Danemark au cours des dix premiers mois de la campagne de commercialisation 2024/2025 (juillet 2024–juin 2025).

Ce qui représente une hausse de 32% par rapport à la campagne précédente et une envolée de 67% sur deux ans. Sur les trois dernières campagnes, les volumes exportés vers le Danemark ont été multipliés par six.

Un marché encore marginal mais prometteur

Bien que le Danemark ne figure pas parmi les principaux débouchés des tomates marocaines -à la différence de la France, du Royaume-Uni ou des Pays-Bas-, il représente un marché en plein essor.

La part du Danemark reste, en effet, encore inférieure à 1% dans la structure globale des exportations de tomates marocaines, mais la dynamique haussière confirme l’intérêt stratégique d’une diversification des destinations.

Les tomates, relève le site, constituent le principal produit d’exportation du secteur fruits et légumes marocain, générant à elles seules plus de 25% des recettes en devises du secteur.

Des exportations régulières, sans pic saisonnier marqué

Autre fait marquant: les expéditions de tomates marocaines vers le Danemark se sont opérées de manière continue au cours des trois dernières campagnes, sans réelle concentration saisonnière.

Si le pic avait été atteint en février lors de la campagne 2022/23, celui de la campagne suivante s’est déplacé vers le mois d’avril. Plus remarquable encore: octobre 2024, qui avait marqué le creux de la saison précédente, a enregistré un volume record dans la campagne actuelle.

Une percée face aux fournisseurs européens

Le marché danois reste dominé par les Pays-Bas et l’Espagne, qui demeurent ses principaux fournisseurs de tomates. Toutefois, leurs volumes sont en recul, de même que les importations totales du Danemark.

Le Maroc, lui, suit une trajectoire inverse. Alors que sa part dans les importations danoises ne dépassait pas 1% en 2021/22, elle a atteint 3,7% en 2023/24 et dépasse désormais les 5% après seulement dix mois de la campagne 2024/2025.

À ce rythme, le Royaume pourrait bientôt surpasser l’Italie et intégrer pour la première fois le top 5 des fournisseurs du Danemark. Fait notable: depuis deux campagnes, le Maroc est le seul pays non-européen à exporter des tomates vers le Danemark.

Un potentiel scandinave à exploiter

Le succès marocain ne se limite pas au Danemark. Au cours de la campagne actuelle, le Maroc a également battu un record d’exportation de tomates vers la Norvège, renforçant encore l’attrait stratégique du marché scandinave.

Outre les tomates, le Maroc exporte vers le Danemark d’autres produits agricoles comme les légumes en conserve, les pastèques, les amandes et, depuis cette année, les fraises.

Les tomates marocaines gagnent du terrain en Europe

La conquête du marché scandinave renforce le succès des tomates marocaines en Europe qui s’explique par plusieurs facteurs clés, selon les observateurs. D’abord, le coût compétitif de production et la diversité des calendriers agricoles permettent au Maroc de proposer une offre complémentaire à celle de ses concurrents européens, notamment en début et fin de saison.

Ensuite, les efforts fournis en matière de qualité, certification et traçabilité ont permis d’accéder à des marchés exigeants comme l’Allemagne ou les pays nordiques.

Par ailleurs, le recul des producteurs européens (Espagne, Pays-Bas) face aux hausses de coûts et aux contraintes environnementales a ouvert des opportunités que le Maroc a su saisir.

Enfin, une logistique performante et une stratégie de diversification des débouchés renforcent la présence du Royaume au nord du continent.

Avec une part de marché en hausse constante, le Maroc confirme son statut d’acteur clé de l’approvisionnement européen en tomates fraîches.