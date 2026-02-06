Tomates: en vingt ans, les exportations marocaines vers l’Allemagne ont grimpé de 489%

Sur les vingt dernières années, l’Allemagne a largement importé ses tomates depuis les Pays-Bas, qui se sont imposés comme le principal fournisseur du marché, sans véritable concurrence directe. Dès 2005, les exportations néerlandaises à destination de l’Allemagne atteignaient déjà 319.300 tonnes.

Cette domination ne s’est jamais démentie au fil du temps, selon une analyse réalisée par le site spécialisé Hortoinfo sur la base de données obtenues via Comtrade, la division des statistiques des Nations Unies (ONU) ainsi que le service statistique Estacom (Icex-Agence fiscale espagnole).

En 2015, les ventes néerlandaises ont atteint un pic historique de 417.600 tonnes, confirmant la centralité logistique et commerciale des Pays-Bas dans l’approvisionnement du marché allemand.

En 2024, malgré un léger recul par rapport à ce sommet, les Pays-Bas ont encore écoulé 360.200 tonnes, représentant 47,93% des importations totales allemandes de tomates. Dans ce contexte largement verrouillé, l’émergence de nouveaux fournisseurs apparaît d’autant plus significative, notamment celle du Maroc.

Parmi tous les pays fournisseurs de l’Allemagne, le Maroc affiche de loin la croissance la plus rapide sur la période analysée. En 2005, les exportations marocaines de tomates vers l’Allemagne ne dépassaient pas 12.710 tonnes.

Vingt ans plus tard, en 2024, ce volume atteint 74.890 tonnes, soit une progression spectaculaire de 489%, un rythme sans équivalent parmi les principaux fournisseurs européens et méditerranéens.

Cette montée en puissance permet au Maroc de capter près de 10% du marché allemand de la tomate en volume, contre moins de 2% au milieu des années 2000. En valeur, les exportations marocaines sont passées de 14,56 millions d’euros en 2005 à 157,99 millions d’euros en 2024.

Fait notable, le prix moyen de la tomate marocaine vendue en Allemagne atteint 2,11 euros le kilo, un niveau supérieur à celui de l’Espagne, traduisant un positionnement de plus en plus valorisé.

L’évolution en 20 ans des exportations de tomates vers le marché allemand par pays (en tonnes):

Pays 2005 2024 % total Évolution % Pays-Bas 319.341 360.175 47,93 +12,79 Maroc 12.715 74.888 9,97 +489 Espagne Total 200.146 216.178 28,77 +8,01 Esp-Almería 85.256 146.290 19,47 +71,59 Esp-Murcia 60.140 13.966 1,86 -76,78 Esp-Canarias 18.394 0,00 0,00 -100,00 Autres 142.417 100.154 13,33 -29,68 TOTAL 674.619 751.395 100 +11,38

Malgré cette dynamique impressionnante, le Maroc reste encore derrière les grands fournisseurs traditionnels du marché allemand. L’Espagne, dans son ensemble, demeure le deuxième fournisseur après les Pays-Bas.

En 2024, les exportations espagnoles de tomates vers l’Allemagne ont atteint 216.180 tonnes, soit 28,77% des importations totales allemandes. La seule province d’Almería a exporté 146.290 tonnes, représentant 19,47% du total, soit près du double des volumes marocains.

Des trajectoires contrastées

Toutefois, à la différence du Maroc, les exportations espagnoles n’ont progressé que de 8% sur une période de vingt ans. Ces données traduisent le rattrapage rapide opéré par le Royaume, même si l’écart en volumes absolus demeure encore significatif.

L’analyse met également en évidence le recul marqué de certains acteurs historiques. La province espagnole de Murcie a vu ses exportations chuter de près de 77%, passant de 60.140 tonnes en 2005 à 13.960 tonnes en 2024.

Ces volumes ne représentent plus que 1,86% du marché allemand, même si le prix moyen a progressé à 1,93 euro le kilo, traduisant un repositionnement vers des segments plus rémunérateurs.

Le cas des îles Canaries est encore plus radical. En 2005, l’archipel exportait 18.390 tonnes de tomates vers l’Allemagne, soit davantage que le Maroc à l’époque. Depuis 2012, ces exportations sont tombées à zéro, la tomate canarienne ayant totalement disparu du marché allemand.