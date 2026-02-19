Société

Aide sociale directe: l’ANSS consolide ses actions et se rapproche des bénéficiaires

Wafaa Jemali.

Le conseil d’administration de l’Agence nationale du soutien social (ANSS), réuni le 18 février, a fait le point sur le programme royal des aides sociales directes. L’agence, qui soutient 5,5 millions d’enfants et 1,7 million de personnes âgées, renforce son organisation, ouvre une représentation territoriale à El Jadida et met en place de nouveaux mécanismes de suivi pour accroître l’impact socio-économique des aides.

Dans une déclaration à l'issue du conseil, Wafaa Jemali, directrice générale de l'ANSS, a indiqué qu'en 2025, l'agence a consolidé les fondements de son fonctionnement afin d'assurer la gestion efficace du régime des aides sociales directes, d'accroître son impact tangible à long terme et de contribuer au développement territorial intégré.

Dans une déclaration à l’issue du conseil, Wafaa Jemali, directrice générale de l’ANSS, a indiqué qu’en 2025, l’agence a consolidé les fondements de son fonctionnement afin d’assurer la gestion efficace du régime des aides sociales directes, d’accroître son impact tangible à long terme et de contribuer au développement territorial intégré.

Par ailleurs, le Conseil a examiné l’ouverture, par l’agence, d’une représentation territoriale dans la province d’El Jadida, dans le cadre d’une nouvelle vision mettant l’accent sur les dimensions humaine et territoriale, pour renforcer la proximité avec les bénéficiaires. L’objectif est d’ériger l’aide sociale directe en levier d’autonomisation et d’intégration sociale et économique productive, via des programmes d’accompagnement adaptés aux réalités socio-spatiales des familles.

L’agence a en outre adopté un mécanisme de suivi visant à mesurer les indicateurs de performance du programme en matière de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité, dans le cadre d’une approche renouvelée de gestion du système de l’aide sociale directe, contribuant au développement humain et au renforcement de l’impact socio-économique des transferts monétaires.

Revues de presse

