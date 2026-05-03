Deux soldats américains portés disparus à Cap Draa: la piste criminelle écartée, une chute en mer évoquée

Des soldats de l'US Army observent le décollage d'un Puma SA 330 des Forces Royales Air, lors de l'exercice militaire African Lion, dans la région de Tan-Tan (Guelmim-Oued Noun), dans le sud-ouest du Maroc, le 18 juin 2021. . FADEL SENNA / AFP

On en sait un peu plus sur les deux militaires américains portés disparus depuis le 2 mai 2026 près de la zone d’entraînement de Cap Draa, aux environs de Tan Tan, alors qu’ils participaient à l’exercice multinational African Lion 2026. D’après une source informée, la piste criminelle est d’ores et déjà écartée et l’incident n’est pas lié au terrorisme. Les autorités privilégient désormais la thèse d’une chute accidentelle en mer.

Les soldats ont été vus pour la dernière fois à proximité d’une falaise côtière et les rapports initiaux indiquent qu’ils pourraient être tombés dans l’eau. Il s’agit toujours d’une opération de recherche et de sauvetage et la priorité est de localiser les soldats disparus, apprend-on.

Les moyens déployés pour cette opération sont considérables, indiquent nos sources. Les forces américaines et marocaines mènent des recherches coordonnées, mobilisant des moyens terrestres, aériens et maritimes. Parmi les équipements engagés figurent un avion King Air des Forces armées royales (FAR), des hélicoptères FAR SA-330 Puma et AS332 Super Puma, un hélicoptère CH-47 Chinook américain, ainsi que des drones marocains et américains. La Marine royale participe également avec une frégate, tandis que des alpinistes et des plongeurs marocains sont déployés pour explorer les zones difficiles d’accès.

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Plusieurs unités terrestres des FAR et de l’armée américaine sont également impliquées dans ces recherches, apprend-on également.

Selon un communiqué officiel du commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), l’alerte a été donnée peu après leur disparition, déclenchant immédiatement une vaste opération de recherche et de sauvetage coordonnée entre les forces américaines, marocaines et d’autres contingents engagés dans l’exercice.

«Les moyens mobilisés couvrent à la fois les dispositifs terrestres, aériens et maritimes, afin de maximiser les chances de localisation des deux militaires dans cette zone d’entraînement étendue et difficile d’accès», précisait le communiqué. Les responsables de l’exercice ont insisté sur le fait que la priorité reste l’identification et la localisation des militaires disparus, ainsi que le soutien à leurs familles.