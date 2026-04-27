Agadir: lancement officiel de la 22ème édition de l’exercice African Lion

Conformément aux hautes instructions du Roi, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, les Forces marocaines et américaines co-organisent, jusqu’au 8 mai, la 22ème édition de l’exercice «African Lion».

Au siège de l’État-major de la Zone Sud à Agadir, une cérémonie d’ouverture a été organisée lundi annonçant le lancement officiel de cet exercice multinational interarmées en présence des représentants de pays participants.

Lors de cette cérémonie co-présidée par le général de division Mohammed Benlouali, chef d’état-major de la Zone Sud et le général de Brigade Daniel Cederman, adjoint au commandant de la Force opérationnelle de l’armée américaine pour l’Europe du Sud et l’Afrique (SETAF-AF), le concept global de l’exercice et les activités y afférentes de cette 22ème édition ont été présentés.

S’exprimant à cette occasion, le général de division Mohammed Benlouali, a indiqué que cet événement constitue une étape stratégique avancée dans le processus de consolidation du partenariat militaire constructif entre les FAR et les Forces armées américaines, dans toutes leurs composantes, ainsi qu’avec leurs homologues des pays frères et amis participants.

Cet exercice vise à renforcer le partenariat et l’intégration dans les domaines de la planification, à élever le niveau de préparation opérationnelle, contribuant ainsi à l’amélioration progressive des performances opérationnelles, à l’élargissement des champs de coopération, ainsi qu’au perfectionnement des expertises et des compétences à différents niveaux et dans diverses spécialités, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le général de Brigade Daniel Cederman a souligné que le partenariat constitue le fondement de l’exercice African Lion, notant que les objectifs de cette année sont clairs: «accroître l’état de préparation, renforcer l’interopérabilité et améliorer notre capacité à exécuter des missions conjointes dans des environnements complexes.»

Et d’ajouter que «nous construisons des forces capables de répondre rapidement et efficacement aux défis communs». Plus de 5.000 éléments des forces armées provenant d’environ 40 pays participants et observateurs, prennent part aux côtés des FAR et des Forces armées américaines, à ces manœuvres militaires innovantes.

Lire aussi : Un laboratoire à ciel ouvert: comment l’exercice African Lion combine innovation et terrain

Prévu de se dérouler à Benguérir, Agadir, Tan-Tan, Taroudant, Dakhla et Tifnit, l’exercice «African Lion 2026» comprend un large éventail d’activités opérationnelles. Il prévoit notamment des manœuvres tactiques interarmées — terrestres, maritimes et aériennes — menées de jour comme de nuit, des exercices dédiés aux forces spéciales, des opérations aéroportées ainsi qu’un exercice de commandement en conditions réelles sur le terrain.

L’édition en cours se distingue par une extension vers des domaines en pleine mutation, notamment l’espace extra-atmosphérique, la guerre électromagnétique et le cyberespace, avec l’intégration des systèmes aériens sans pilote dans la planification et la conduite des opérations.

Cette 22ème édition intègre également des modules d’entraînement dédiés à la lutte contre les armes de destruction massive (ADM), ainsi que des actions médico-chirurgicales et sociales au profit des populations locales. À ce titre, un hôpital militaire de campagne sera déployé dans la région d’El-Faid, relevant de Taroudant, en complément d’autres prestations humanitaires prévues à Dakhla.

En amont de l’exercice, un cycle de formations académiques, lancé le 20 du mois en cours et prévu jusqu’au 30 avril, vise à préparer les participants aux différentes phases de l’opération. Ces sessions ont pour objectif de renforcer la maîtrise des procédures de planification et d’exécution, tout en facilitant l’appropriation des scénarios opérationnels qui seront déployés lors des exercices de commandement et des manœuvres sur le terrain.

Cette phase initiale, dite «academics», qui constitue le socle préparatoire de l’exercice, s’articule autour de vingt modules spécialisés. Ceux-ci sont consacrés à la maîtrise coordonnée de technologies émergentes, notamment les systèmes aériens sans pilote, la cybersécurité et les opérations satellitaires, dans une logique d’intégration interarmées et d’adaptation aux nouveaux environnements opérationnels.

Lors de la phase académique de l’exercice African lion.

Contribuant au renforcement de l’interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale, entre les armées participantes, l’exercice «African Lion 2026», le plus grand exercice conduit en Afrique, reste un rendez-vous incontournable où se côtoient les cadres militaires pour échanger les procédures et les expériences notamment en matière de formation et d’entraînement interarmées combiné.

Cette édition témoigne de la pérennité qui caractérise la coopération entre les FAR et les Forces armées américaines à l’image des liens historiques et solides qui lient les deux pays.