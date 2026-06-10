Gestion déléguée des déchets à Casablanca: dans les coulisses des dernières tractations

Le siège du Conseil de la ville de Casablanca.

Contrairement à certaines informations relayées par certains médias, l’appel d’offres relatif à la gestion déléguée des déchets ménagers à Casablanca n’a pas encore livré son verdict final. La commission d’appel d’offres poursuit activement ses travaux et multiplie les réunions ces derniers jours afin de finaliser le processus de sélection dans les plus brefs délais.

Cette accélération s’explique par l’échéance imminente du contrat actuel, qui arrive à terme le 30 juin prochain. Les autorités souhaitent ainsi éviter toute rupture dans la continuité du service public de propreté au sein de la métropole.

La commission chargée d’examiner les offres réunit plusieurs parties prenantes, notamment des représentants du ministère de l’Intérieur, de la wilaya de la région Casablanca-Settat, de la commune de Casablanca, de la société de développement local Casablanca Baïa, ainsi que du bureau d’études Novec.

D’un montant estimé à près de 1,2 milliard de dirhams, ce marché stratégique est structuré en quatre lots et attire aussi bien des opérateurs nationaux qu’internationaux.

Parmi les principaux concurrents figurent Arma, Mecomar, SOS NDD, Averda et le groupe chinois JSYH. Toutefois, le processus de sélection a déjà entraîné plusieurs éliminations.

Ainsi, Averda a été écartée dès la phase administrative pour non-respect d’une exigence du cahier des charges, notamment la présentation des bilans financiers des années 2024 et 2025. De son côté, JSYH a été éliminée à l’issue de l’évaluation technique.

À ce stade, seules trois entreprises restent en lice pour la phase décisive d’analyse des offres financières: Arma, SOS et Mecomar.

Des tendances qui se dessinent

Pour le lot 1, couvrant les arrondissements de Casablanca-Anfa et Al Fida-Mers Sultan, l’issue semble déjà connue. Arma, seul candidat en compétition, devrait remporter ce marché, malgré une offre supérieure d’environ 8% à l’estimation initiale.

Le lot 2, qui concerne Hay Hassani et Aïn Chock, présente une configuration similaire. Suite au retrait d’Averda, Arma est restée seule en lice avec une offre dépassant de 19% l’estimation établie par le bureau d’études. Des négociations sont en cours pour tenter de revoir ce montant à la baisse.

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Le lot 3, couvrant Ben M’sick et Moulay Rachid, demeure plus incertain. Deux entreprises s’y sont positionnées: Arma, avec une offre légèrement supérieure (+1%), et Mecomar, dont la proposition dépasse de 45% l’estimation initiale. Toutefois, des contraintes réglementaires pourraient empêcher Arma de remporter un troisième lot. Dans ce cas, le lot pourrait être déclaré infructueux et faire l’objet d’un nouvel appel d’offres. En attendant, l’opérateur actuel, Arma, pourrait continuer d’assurer le service.

Le lot 4, englobant Aïn Sebaâ, Hay Mohammadi et Sidi Bernoussi, a vu s’affronter Arma et SOS après l’élimination d’Averda. Les deux offres dépassent largement les estimations, avec des écarts avoisinant les 50%. Selon nos informations, ce lot pourrait finalement revenir à SOS NDD, Arma n’étant pas autorisée à cumuler plusieurs marchés. Parallèlement, des discussions se poursuivent avec SOS NDD pour tenter de réduire son offre.

Un coût global en forte hausse

Une certitude s’impose à ce stade: le montant global du marché dépasse déjà les prévisions initiales. Alors que l’objectif était de ramener le coût annuel de 1,3 milliard de dirhams (contrat 2019-2026) à 1,2 milliard de dirhams pour la période 2026-2034, les offres actuelles franchissent déjà le seuil des 1,3 milliard de dirhams.

La Commune a souhaité optimiser sa dépense malgré l’introduction de nouvelles exigences, notamment l’extension du service à 7 jours sur 7 et la prise en charge de la collecte des gravats.

Selon nos informations, les négociations en cours devraient prendre fin ce mercredi 10 juin. Les résultats définitifs pourraient ainsi être annoncés dans les prochaines heures, mettant un terme à un processus particulièrement scruté, compte tenu de son importance stratégique pour la gestion urbaine de Casablanca.