Economie

Nettoiement à Casablanca: ils se disputent un marché de 1,2 milliard de dirhams, trois candidats retenus après la phase technique

Le siège du Conseil de la ville de Casablanca.

La course pour le marché du nettoiement de Casablanca se resserre. Sur les cinq candidats initialement retenus, trois opérateurs seulement restent en lice à l’issue de la phase d’évaluation technique, a appris Le360 de source sûre. L’appel d’offres entre désormais dans la phase d’évaluation des soumissions financières, avec l’objectif de désigner le ou les futurs attributaires avant la fin du mois de juin.

Par Wadie El Mouden
Le 04/06/2026 à 12h50

La Commune de Casablanca est engagée dans une véritable course contre la montre pour finaliser la sélection des nouveaux opérateurs chargés du service de nettoiement. Le contrat actuel, qui encadre la gestion des déchets ménagers dans la métropole, arrive à échéance le 30 juin prochain, contraignant les élus à accélérer le processus de passation. Contrairement à certaines rumeurs évoquant une éventuelle annulation du marché, la procédure suit son cours normal, nous confie une source proche du dossier.

Estimé à près de 1,2 milliard de dirhams, l’appel d’offres de gestion déléguée des déchets ménagers illustre une recomposition progressive du secteur à Casablanca. Le marché, structuré en quatre lots, suscite l’intérêt de plusieurs opérateurs nationaux et internationaux, confirmant son caractère hautement stratégique.

Comme nous le rapportions dans un précédent article, le dossier est notamment marqué par la présence du groupe Arma, candidat sur l’ensemble des lots mis en concurrence. Il fait face à plusieurs opérateurs du secteur, parmi lesquels Mecomar, SOS NDD et Averda, mais aussi au groupe chinois JSYH, dont l’arrivée témoigne d’un intérêt croissant des acteurs internationaux pour ce marché.

Lire aussi : Gestion des déchets: 1,2 milliard de dirhams à la clé et une guerre des lots qui commence à Casablanca

La séance d’évaluation technique, tenue cette semaine, a constitué une étape décisive du processus. Le360 apprend que le dossier de l’opérateur chinois JSYH a en effet été éliminé à ce stade. L’offre technique, rappelons-le, constitue un volet central de ce type de marché. Elle évalue notamment les moyens humains et matériels mobilisés (camions, balayeuses, équipes), l’organisation du service, les plans d’exploitation (fréquences, tournées), ainsi que les méthodes proposées, sans oublier les engagements environnementaux et sociaux.

L’entreprise chinoise n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par le cahier des charges. Par ailleurs, la société Averda avait déjà été écartée lors d’une phase précédente de la procédure.

À l’issue de cette étape, trois opérateurs restent donc en lice: Arma, SOS NDD et Mecomar. La commission d’ouverture des plis a ensuite enchaîné avec les offres financières, actuellement en cours d’évaluation.

Selon nos informations, il n’est pas exclu que les membres de ladite commission convoquent les candidats restants pour des négociations directes, dans le but d’affiner les propositions et d’optimiser les conditions d’attribution de ce marché stratégique pour la propreté de la métropole.

Par Wadie El Mouden
Le 04/06/2026 à 12h50
#Commune de Casablanca#Conseil de la ville de Casablanca#Propreté#Appel d'offres

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