Economie

eTrade.ma: une plateforme B2B pour propulser les exportateurs sur la scène mondiale

Omar Héjira, maire d'Oujda.

Omar Héjira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur. . DR

Revue de presseLe Secrétariat d’État chargé du Commerce extérieur a officialisé, à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, le lancement d’eTrade.ma, une nouvelle place de marché numérique nationale qui ambitionne de fédérer un millier d’entreprises pour générer 15 milliards de dirhams de chiffre d’affaires additionnel d’ici 2027. Cet article est une revue de presse tirée de Finances News.

Par La Rédaction
Le 19/07/2026 à 20h23

Le Maroc franchit une nouvelle étape stratégique dans la modernisation de son commerce extérieur avec le lancement officiel d’eTrade.ma au sein de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir. Conçue par les équipes de l’université et portée par le Secrétariat d’État chargé du Commerce extérieur, cette plateforme nationale d’e-commerce B2B se positionne comme un levier d’internationalisation pour le tissu productif local. L’initiative vise à achever la dématérialisation des procédures et à démocratiser l’accès aux marchés mondiaux pour l’ensemble des entreprises marocaines, en s’affranchissant des barrières géographiques et de la taille des structures, indique le magazine Finances News Hebdo.

L’événement de lancement a réuni un large panel d’acteurs publics, d’opérateurs économiques ainsi que des représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc et de l’Association marocaine des exportateurs. À cette occasion, le secrétaire d’État Omar Hejira a réaffirmé que cet outil ne constituait pas une simple vitrine supplémentaire, mais une composante essentielle d’une politique commerciale plus compétitive. De son côté, le Directeur général de l’établissement universitaire, Abdelhadi Sohib, a mis en avant la concrétisation d’une recherche scientifique et d’une innovation numérique directement mises au service du développement économique national.

Sur le plan opérationnel, la plateforme se distingue par une démarche de co-construction. Avant son déploiement à grande échelle, une version pilote a été testée par une cinquantaine de dirigeants d’entreprises exportatrices afin d’ajuster les fonctionnalités et de fluidifier le parcours utilisateur. L’outil intègre désormais un espace de gestion de catalogue pour les vendeurs, un parcours fluide pour les acheteurs internationaux, un annuaire des exportateurs ainsi que des solutions d’accompagnement sur mesure, écrit Finances News.

Pour assurer la viabilité de cet écosystème, la cérémonie a également été marquée par la signature de deux conventions de partenariat stratégiques. En associant des entités clés telles que la Fondation OCP, PortNet, le Groupe Barid Al-Maghrib et Chronopost International Maroc, les autorités entendent interconnecter progressivement eTrade.ma avec les services de logistique, d’acheminement et les formalités administratives. Cette synergie sectorielle doit permettre de proposer un parcours d’exportation totalement intégré et simplifié.

Ce projet s’inscrit de manière globale dans les objectifs de la feuille de route du commerce extérieur pour la période 2025-2027, qui cible l’émergence de 400 nouveaux exportateurs par an et la création de 76 000 emplois. Dans cette dynamique, eTrade.ma porte des ambitions chiffrées claires: la plateforme vise à fédérer près de 1 000 entreprises exportatrices et à générer plus de 15 milliards de dirhams de chiffre d’affaires additionnel à l’export d’ici 2027, confirmant que la visibilité numérique est désormais un facteur clé de la compétitivité du Royaume.

Par La Rédaction
Le 19/07/2026 à 20h23
#commerce#Numérisation#entreprises

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