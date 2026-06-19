Commerce extérieur: un nouveau service digital pour fluidifier les importations

Ce nouveau dispositif, inscrit dans la feuille de route du commerce extérieur 2025-2027, permet désormais aux importateurs de déposer en ligne les pièces jointes liées à la déclaration unique des marchandises (DUM) soumises au contrôle de l’ONSSA, indique PortNet dans un communiqué. Il intègre également la transmission des données sanitaires et phytosanitaires (SPS) nécessaires au traitement des dossiers d’importation.

Accessible via le Portail marocain des procédures du commerce extérieur, PortNet, ce nouveau service vise à alléger les démarches administratives des opérateurs économiques. En supprimant progressivement le recours au papier, il contribue à améliorer la qualité du traitement des dossiers, tout en renforçant la traçabilité et la transparence des opérations.

L’innovation repose sur une interconnexion en temps réel entre la plateforme PortNet et le système d’information de l’ONSSA. Cette interopérabilité permet d’éviter les doubles saisies, d’assurer la cohérence des données et d’offrir une meilleure visibilité sur l’état d’avancement des dossiers.

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Au-delà de la simplification administrative, cette avancée devrait avoir un impact direct sur la compétitivité logistique du Royaume. Elle permettra notamment d’accélérer les procédures d’importation, de fluidifier le passage des marchandises aux frontières et de réduire les délais de séjour dans les ports, aéroports et autres points d’entrée.

Ce nouveau service s’inscrit également dans une démarche globale visant à renforcer la coordination entre les différentes administrations impliquées dans le commerce extérieur, tout en garantissant un contrôle sanitaire et phytosanitaire plus efficace.

Durant la phase de lancement, PortNet S.A. prévoit un accompagnement technique des utilisateurs, avec des sessions de formation destinées aux opérateurs économiques concernés afin d’assurer une adoption optimale du dispositif.

PortNet appelle toutefois les utilisateurs à veiller à l’exactitude et à l’authenticité des données transmises via la plateforme, condition essentielle pour garantir un traitement fluide et fiable des opérations.