PortNet: nouveau pas dans la dématérialisation des procédures du commerce extérieur

Le ministère de l’Industrie et du Commerce et PortNet annoncent le lancement d’un nouveau service en ligne pour la soumission des demandes, d’approbation de modèles des instruments de mesure.

La nouvelle solution s’inscrit dans la continuité des actions menées pour la simplification et l’intégration de bout en bout des chaînes logistiques et du commerce extérieur via le guichet unique PortNet, et dans le cadre du plan d’action de la Commission nationale de coordination pour la facilitation des procédures du commerce extérieur, soulignent ledit ministère et PortNet dans un communiqué conjoint.

Lire aussi : Maroc-Espagne: PortNet et le port de Huelva signent un accord pour la numérisation des chaînes maritimes portuaires

Ce nouveau service, qui sera effectif à compter du 1er avril 2024, contribuera à faciliter et fluidifier les opérations d’import, réduisant ainsi les délais de séjour des marchandises, ajoute la même source. À noter aussi qu’à partir du 1er avril 2024, toutes les demandes d’approbation de modèles des instruments de mesure doivent être déposées, exclusivement via le guichet unique PortNet.